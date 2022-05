Trøje på auktion kan slå alle rekorder

Kobe Bryants trøje med nummer otte er eftertragtet.

I hvert fald er der efter stjerneforwardens død efter et helikopterstyrt i 2020 solgt flere meget dyre af hans ting på auktioner primært i USA.

Nu sker det igen - og denne gang kan alle rekorder blive slået.

Der er tale om trøje, han bar i sin rookie-sæson hos LA Lakers. Han bar den i to grundspilskampe i april 1997 mod først Utah Jazz og dernæst Sacramento Kings, og så fik han den faktisk på igen i to slutspilskampe i maj - igen mod Utah Jazz.

Den er sat på auktion hos SCP Auctions, der begynder at tage imod bud 18. maj, og der er altså optimisme at spore, for vurderingen er mellem tre og fem millioner dollars (21-35 millioner kroner), forklarer SCP Auctions-direktør David Kohler:

- Vi har fornemmelsen af, at det her kunne blive en rekord for basketball-trøjer, siger direktøren og understreger, at markedet for Kobe Bryants ting er 'meget, meget stærkt'.

- Så længe det er ægte. Han er en elsket spiller, siger han.

Det udsagn understreges af, at den stående rekord også kom i hus på en Kobe Bryant-trøje. Det skete sidste år, hvor en trøje opnåede hammerslag på 3,96 millioner dollars (26 millioner kroner).

Det var faktisk den auktion, der fik ejeren af den anden trøje til at gå til SCP Auctions for at få sin trøje vurderet. En trøje, han erhvervede sig, umiddelbart efter at den var i brug - altså i snart 25 år.

Der er såmænd en chance for, at trøjen slår alletiders rekord for en sportstrøje. Den tilhører i øjeblikket en trøje båret af baseball-legenden Babe Ruth i 1920. I 2012 blev den solgt for den flotte pris af 4.415.658 dollars, hvilket omregnet til dagens kurs svarer til 39 millioner dollars.

Kobe Bryant spillede hele sin 20 sæsoner lange karriere i LA Lakers og vandt NBA-mesterskabet fem gange.