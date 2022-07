Trump om stjerne fanget i Rusland: - Hun er forkælet

Tilbage i februar måned blev den amerikanske basketballstjerne Brittney Griner arresteret i Rusland, mistænkt for ulovlig besiddelse af cannabisolie.

Hun har siden erklæret sig skyldig uden at have som intention at gøre noget ulovligt, og de amerikanske myndigheder arbejder fortsat på at få hende løsladt.

Præsident Joe Biden er endda blevet involveret i sagen, og det har tiltrukket sig opmærksomhed fra Bidens forgænger, Donald Trump.

Trump er som bekendt ikke bange for at indtage et kontroversielt standpunkt, og det gør han også i Brittney Griner-sagen, som han har udtalt sig om i radioshowet The Clay Travis and Buck Sexton Show.

- Hun tog derhen læsset med stoffer ind i et fjendtligt territorium, hvor de er meget opmærksomme på den slags stoffer, siger Trump.

- De kan ikke lide stoffer. Og så blev hun fanget.

Brittney Griner har siddet i fængsel i Rusland siden februar måned. Foto: Kirill Kudryavtsev/Ritzau Scanpix

For at hente Brittney Griner hjem har Joe Biden og hans stab arbejdet på en byttehandel med Rusland.

Brittney Griner udleveres til USA, og amerikanerne sender den berygtede russiske våbensmugler Viktor Bout den anden vej.

Den handel er Trump - ikke overraskende - langt fra begejstret for.

- Nu er det så meningen, at vi skal få hende ud. Og hun tjener mange penge, gætter jeg på. Og så skal vi få hende ud i bytte for en morder og en af de største våbenhandlere i verden.

- Hun vidste, at man ikke tager derind fyldt med stoffer, og hun indrømmede det. Han (Viktor Bout, red.) er en af de værste i verden, og så får han sin frihed, fordi en potentielt forkælet person tager til Rusland læsset med stoffer.

Brittney Griner har nu været i russisk varetægt i over fem måneder.

