TV 2-stjerne skifter spor

Læs også: Før vinduet smækker i: Det mangler din klub (+)

Gennem 22 sæsoner har Thomas Kristensen været selve håndboldens stemme på TV2, hvor han har kommenteret et hav af tekniske fejl, store øjeblikke og gloriøse triumfer på klub- og landsholdsniveau fra rumænske karpaterbjerge over ydmyge makedonske flækker til de største scener i Paris, Rio de Janeiro og Herning.

Men når Mikkel Hansen og Co. i januar næste år slipper kuglen for sidste gang ved EM i Ungarn og Slovakiet, skruer Thomas Kristensen også låget fast på den oratoriske harpiksbøtte og tager en solid timeout fra håndbold.

Beslutningen er taget i fuld enighed mellem stjerne-kommentatoren og den sportslige ledelse på TV2, der lancerede nyheden internt på redaktionen og stationen i går. Den slags siver i disse tider hurtigt ud fra de åbne kontorlandskaber, og Thomas Kristensen bekræfter nu over for Ekstra Bladet sit spor- og sportsskifte:

- Jeg tager en timeout på ubestemt tid – måske for altid. Jeg skifter retning, får min indre drøm opfyldt og bliver fuldtids fodboldkommentator som en del af vores nye satsning, siger Thomas Kristensen.

Sygemeldt en måned

TV2 har i år bl.a. sikret sig rettigheder til Europa League og Conference League, og Kasper Hjulmands succestropper kommer til TV2 fra sommeren 2022.

Der er intet drama involveret, forsikrer Thomas Kristensen, der i juli måtte lade sig erstatte i Tour de France-studiet efter et ildebefindende i TV2’s kantine. Kokken er frikendt, og det er Thomas Kristensens fysik også efter talrige og grundige undersøgelser.

- Jeg har lige været sygemeldt i en måned, men jeg vil gerne understrege, at mit sporskifte intet har med det at gøre. Det er resultatet af fuldstændigt fredelige samtaler, der har stået på i mange måneder mellem mig og ledelsen, og beslutningen var næsten taget helt tilbage i februar.

Thomas Kristensen og Bent Nyegaard ved EM i 2020. Arkivfoto: Lars Poulsen

- Jeg fik et ildebefindende i juni, var voldsomt svimmel i nogle uger, men har fået styr på det igen. Det var selvfølgelig en advarsel, men jeg er på ret kurs. Jeg er blevet tjekket fra top til tå, scannet og alt muligt, og alt er godt, forsikrer den 50-årige vestjyde, der glæder sig til nye udfordringer i topfodbold.

- Det har altid været en drøm, men da legenden Flemming Toft stoppede med at kommentere fodbold i 2014, mistede TV2 jo samtidig rettighederne til de store fodboldbegivenheder, og så har det jo været håndbold og cykling, der har fyldt meget for mig. Nu kommer rettighederne til TV2, og det glæder jeg mig bare til at være en del af, siger Thomas Kristensen.

'Det er ikke afklaret endnu'

Seerne må så leve med – eller helt valgfrit glæde sig til – sceneskiftet, der også bliver en skilsmisse fra Bent Nyegaard, der dog er ’still going stok’ og fortsætter som håndboldekspert på TV2.

Er det også et farvel til Tour de France-studiet?

- Det er ikke afklaret endnu. Jeg ved det faktisk ikke, for vi har slet ikke haft tid til at tale om det endnu. Hvis de kommer og siger, at nu går vi en anden vej, så er det jo helt fair, for fodbold kommer jo til at fylde ekstremt meget, siger Thomas Kristensen.

Han er alt andet end spejlblank på tvivlsomme offsides og mystiske VAR-kendelser, for på nær EM i sommer har Thomas Kristensen været kommentator ved samtlige landsholds-slutrunder siden 1998, og han har trænet de rappellerende og rullende R’er i La Liga det sidste års tid.

Læs også: TV2-ikons utrolige jubilæum: Fortryder særlig kommentar (+)