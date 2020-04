Tv-station dummer sig: Er vores værter sexede?

De ansatte troede, at det var en aprilsnar.

Den engelske tv-station Sky Sports har fået flere af sine studieværter og andre ansatte på nakken. Sådan skriver Daily Mail.

Det sker, efter at seerne har modtaget en spørgeskema-undersøgelse, hvor man skal vurdere de enkelte studieværter.

Her kan seerne blandt andet sætte kryds i rubrikkerne 'sexet' og 'ser godt ud'.

Sådan skulle brugerne vurdere Sky Sports tv-værter.

Stationen har gennem 20 år kendt for sine kvindelige værter - og flere af dem har vundet priser for deres arbejde.

Nu er forargelsen stor hos tv-stationens ansatte. Også fordi undersøgelsen beder om at vurdere de enkelte værter i tre kategorier. 'på vej op', 'på toppen' eller værst 'på vej nedad'.

Det var en kvindelig programchef, der tidligere på ugen opdagede undersøgelsen, efter at et familiemedlem, der har abonnement på Sky Sports, modtog undersøgelsen.

De ansatte troede, at det var en aprilsnar - men sandheden gik snart op for dem.

Sky Sports-direktøren Mark Alford måtte erkende, at spørgeskemaet var sendt til abonnenter.

Han forsøgte først at forsvare undersøgelsen over for de ansatte, inden han måtte på retræte.

Det er både kvindelige og mandlige værter, der bliver vurderet i undersøgelsen.

Nu siger en talsmand for Sky Sports, at undersøgelsens resultater ikke vil blive brugt - og at det var en fejl, at den blev sendt ud.

