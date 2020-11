Tv-station skifter ud i toppen

Der er udskiftning på chefgangen hos tv-stationen Discovery.

Efter fire år hos stationen smutter Christian Thye-Petersen til smilets by, hvor han skal være redaktør hos JP Aarhus.

Det skriver Mediawatch.



- Jeg synes, det er et scoop af en anden verden. Han er et lokomotiv af kraft og redaktionel ambition. Han fylder meget, hvor han går og står, og han vil sammen med chefredaktøren for lokalaviserne være fantastisk til at forløse den redaktionelle muskel, som vi har på JP Aarhus og lokalaviserne, siger Jyllands-Postens chefredaktør, Jacob Nybroe.

Christian Thye-Petersen kom til Discovery fra netop Jyllands-Posten, hvor han var sportschef, i 2016.

Jobskiftet bliver en realitet efter nytår, mens den ledige stilling som sportsdirektør allerede er besat.

Discovery har nemlig allerede udpeget ledende redaktionschef Søren Klæstrup som Thye-Petersens afløser.

Han har blandt andet en fortid som sportschef hos BT og superliga-redaktør hos Discovery.

- Discovery har et tydeligt digitalt fokus, og det projekt vil jeg meget gerne være med til at sætte mit præg på.

- Sammen med mine mange dygtige kolleger på sporten glæder jeg mig enormt meget til at fortsætte vores arbejde med både at styrke og udvikle vores sportsindhold, siger Søren Klæstrup, der som resten af ledelsen hos Discovery står med store udfordringer efter bruddet med YouSee.

