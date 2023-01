Tvunget til sexhandel: Nu topper hun ligaen

For under et år siden blev et af USA's største kvindelige basketballtalenter Aquira DeCosta kidnappet og tvunget til at sælge sex. I dag dominerer hun den bedste svenske liga

Hun var et af de største kvindelige basketballtalenter i verden - havde vundet U18 VM-guld i tre-mod-tre og var spået en lys fremtid.

For under et år siden gennemgik 23-årige Aquira DeCosta så et uhyggeligt mareridt, da hun blev kidnappet på åben gade og tvunget til at sælge sex.

Nu er hun imidlertid vendt tilbage - i bedre form end nogensinde.

I 2019 spillede Aquira DeCosta (med bolden) college-basketball i NCAA. Hun var på daværende tidspunkt et af de største talenter i ligaen. Foto: Tony Gutierrez/Ritzau Scanpix

Kipnappet til sexhandel

I februar sidste år havde Aquira DeCosta netop forladt en vens lejlighed i Sacramento, Californien, da hun blev kidnappet ved højlys dag.

- To tilfældige biler kørte hen til mig. Jeg tænkte ikke over det, før de stoppede, og en mand og to kvinder sprang ud. De truede mig med en pistol, tvang mig ind i min egen bil og kørte væk, fortæller hun til svenske Aftonbladet.

De følgende måneder tilbragte DeCosta i fangenskab i selskab med flere andre kvinder.

De blev tævet, voldtaget og tvunget til at sælge sex dagligt.

Efter tre måneder blev DeCosta reddet af sin far, der havde lokaliseret hende gennem ubetalte parkeringsbøder med adresse sendt hjem til familien.

Dominerer i Sverige

I august skrev Aquira DeCosta under på en kontrakt med den svenske professionelle klub Alvik Basket.

Siden har hun domineret de svenske baskethaller og fører den bedste liga i både antal point pr. kamp (23,8) og antal rebounds pr. kamp (16,6).

- Jeg har det meget bedre. Mine holdkammerater har virkelig hjulpet mig. Alvik tager sig virkelig af mig. Jeg er meget taknemmelig, siger DeCosta.

Nu drømmer hun om en dag at spille i verdens bedste liga, WNBA.