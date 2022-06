Tyv fanget af OL-stjerne

Da polske Anita Włodarczyk opdagede, at en biltyv var i færd med at stjæle hammerkasterens bil, tog hun omgående sagen i egen hånd.

Den stærke kvinde satte i løb, fangede biltyven og overdrog vedkommende til politiet.

I jagtens hede pådrog hun sig desværre en alvorlig skade i sit venstre lår, og det holder hende ude i resten af sæsonen.

På Instagram har hammerkast-stjernen beskrevet episoden og gjort det klart, at hun efter en succesfuld operation nu agter at vende stærkt tilbage.

'Da jeg spurtede efter tyven, kom jeg voldsomt til skade med låret. På grund af adrenalinen mærkede jeg det ikke i momentet,' skriver hun.

'To år før OL i Tokyo blev jeg opereret i mit knæ, og jeg måtte igennem et langt genoptræningsforløb, som endte med, at jeg stod øverst på podiet i Tokyo. Nu agter jeg at gøre det samme. Motivationen er høj, og jeg håber at stå på podiet igen om to år i Paris.'

Artiklen fortsætter under billedet...

Den bedste nogensinde

Der er bred enighed om, at Anita Włodarczyk er den bedste kvindelige hammerkaster i historien. Og statistikkerne lader da heller ikke megen tvivl tilbage.

Hun har vundet tre OL-guldmedaljer i streg, er fire gange verdensmester og fire gange europamester.

Artiklen fortsætter under billedet...

Anita Włodarczyk i aktion ved OL i Tokyo i 2021. Her vandt hun guld for tredje OL i streg. Foto: David J. Philip/Ritzau Scanpix

Anita Włodarczyk slog verdensrekorden for første gang tilbage i august 2009 med et kast på 77,96 meter.

Siden har hun slået sin egen verdensrekord flere gange, og den nuværende rekord fra 2016 lyder på hele 82,98 meter.

Og den vildeste statistik af dem alle er næsten, at ud af de 16 bedste kvindelige hammerkast i historien står Anita Włodarczyk for de 15 af dem!

Tyven, der forsøgte at bryde ind i hendes bil, skal måske bare prise sig lykkelig for, at Anita Włodarczyk ikke besluttede sig for at bruge vedkommende som hammer i endnu et rekordforsøg.

Og så kan hun jo glæde sig over stadig at have sin bil - selvom der nok går en rum tid, før det gipsindbundne lår tillader hende at køre i den igen.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Fik du læst:

Kæmpe trafikkaos til Tour-starten

FCK’s store transferplan: Jagter tre stjerner

Tre bomber tikker i FC Midtjylland