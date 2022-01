Udelukket NBA-stjerne skyder Brooklyn til sejr i comeback

En af NBA's største stjerner gjorde natten til torsdag comeback i verdens bedste basketliga. Og det skete med manér.

Mere end to måneder inde i sæsonen fik Kyrie Irving sin sæsondebut for Brooklyn Nets. Holdet vandt 129-121 på udebane over Indiana Pacers. Irving lavede 22 point for gæsterne fra New York.

Han havde misset de foregående 35 ligakampe, fordi han nægter at lade sig vaccinere mod coronavirus.

10 af pointene faldt i fjerde quarter. Her lykkedes det Brooklyn Nets at fuldbyrde et stort comeback, efter at værterne fra Indiana Pacers havde ført med 19 point undervejs i tredje quarter.

Kyrie Irving lever fortsat ikke op til kravene i delstaten New York om at være vaccineret mod coronavirus.

Her er der krav om, at man skal have modtaget mindst en vaccinedosis for at kunne deltage i indendørs sportsbegivenheder.

I begyndelsen af sæsonen valgte Brooklyn Nets at suspendere Kyrie Irving fra holdets træning og kampe. Men for nylig besluttede klubben igen at gøre brug af Irving i forbindelse med udekampe, når det er muligt.

Brooklyn Nets indtager andenpladsen i Eastern Conference, der toppes af Chicago Bulls.