Udsat for skræmmende kidnapningsforsøg

Efter flere års stalking på nettet forsøgte en mand at kidnappe wrestling-stjerne, mens hun sov

Wrestling-stjernen Daria Berenato, der går under navnet Sonye Deville, fik sig noget af et chok natten til søndag.

Her brød en mand ind i hendes hus i et forsøg på at kidnappe hende.

Manden, der ifølge politiet havde stalket stjernen på sociale medier i flere år, blev anholdt tidligt søndag, skriver Tampa Bay Times.

Nøje planlagt kidnapning

Ifølge politiet havde manden nøje planlagt kidnapningen i otte måneder.

Tidligt på aftenen parkerede han sin bil tæt ved Berenatos hus, hvorefter han skar et hul i en skærm for at få adgang til terrassen

Philip A. Thomas brød ind i wrestling-stjernens hjem natten til søndag. Foto: Hillsborough County Sheriff's Office

Her gemte han sig i flere timer, mens han lyttede til, hvad der foregik inde i huset. Da Berenato endelig gik i seng, brød han ind i huset gennem en skydedør.

Til wrestling-stjernens held blev hendes alarm udløst, og hun så med det samme manden i hendes hus.

Hun ringede straks til politiet, der ankom kort efter og kunne anholde manden, som stadig var i huset.

En skræmmende oplevelse

Manden havde en kniv, plastikstrips, tape og peberspray på sig, da politiet anholdt ham, og han indrømmede med det samme, at han havde planlagt at kidnappe Berenato.

- Vores politibetjente afslørede den mistænktes foruroligende besættelse af husejeren, som han aldrig har mødt, men har stalket gennem sociale medier i flere år.

- Det er skræmmende at tænke på alle de måder, denne hændelse kunne have udfoldet sig, hvis alarmen ikke var blevet udløst og advaret husejeren om, at der var en indtrængen, siger politimester Chad Chronister i en erklæring.

Daria Berenato wrestler for WWE under navnet Sonya Devilla. Hun er også med i reality-serien 'Total Divas'. Foto: Rich Schultz/Gette Images

Wrestleren har selv kommenteret den skræmmende oplevelse på Twitter.

'Tak til alle for jeres kærlighed og bekymring. En meget skræmmende oplevelse, men heldigvis er alle trygge. En speciel tak til Hillsborough County politikontor for deres reaktion og hjælp,' skriver Daria Barenato.

