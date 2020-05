Udtrådte sko indbragte millioner!

Du kan købe adgang til at se færøsk fodbold lige her

Der er overordentlig godt salg i alt, der lugter af Michael Jordan, for tiden.

Han var på toppen af verden i 1980'erne og 90'erne sammen med resten af Chicago Bulls. Flere årtier senere i 2020 oplever superstjernen fornyet berømmelse oven på den populære dokumentar-serie på Netflix 'The Last Dance'.

For nylig kom det frem, at det generelt går ganske glimrende med salget af Michael Jordan-merchandise, der er steget med mere end 5.000 procent, men et par sko tager alligevel prisen.

Der er tale om de originale Air Jordan 1's - så originale, at Jordan selv spillede i skoene i en kamp i 1985 under sin rookie-sæson i NBA.

En auktion på Sotheby's for de eftertragtede sko sluttede søndag, da en byder lagde svimlende 560.000 dollars (3,8 millioner kroner, red.) for de signerede, brugte sko.

Det originale par sko er desuden signeret af Jordan selv. Foto: Sotheby's

Verdensrekord

Skoene er i to forskellige størrelse, fordi Michael Jordan spillede med en lidt større højre-sko end den venstre, så størrelserne på de dyre sko hedder således 46 og 46,5.

Så det er ikke sikkert, den heldige vinder af auktionen, samleren Jordan Geller, kommer til at gå vildt meget med skoene, hvis overhovedet.

De havner nok snarere på hans museum med det passende navn 'Shoezeum'.

Det er ikke første gang, et par godt udjoggede sneakers sælger for flere millioner. Så sent som sidste år solgte et par såkaldte 'Moon Shoes', også fra Nike, for 2,97 millioner kroner, også hos Sotheby's, kan blandt andre The Guardian berette.

Dengang var der tale om en verdensrekord for salg af et par sko på en offentlig auktion. En rekord, der naturligvis er blevet slået af de Air Jordan's, der blev solgt for nylig.

Før da lød rekorden på det halve, da et par Converse-sneakers gik for omtrent en halvanden millioner kroner i 2017. Også de sko menes at have været båret af Michael Jordan - under de Olympiske Lege i 1984.

Michael Jordan var allerede godt på vej mod superstjerne-status, da Nike i 1985 lancerede kollektionen med basketspilleren. Foto: Charlie Bennett/Ritzau Scanpix

