Ufattelig tragedie: Stjerne dræbt af 16-årig

Purung flugtbilist er nu sigtet for drab efter trafikulykke, hvor han kolliderede med familie

Den tidligere rugbystjerne Pedrie Wannenburg kørte fredag i en bil uden for Houston i delstaten Texas med sin kone og to børn.

Pludselig blev de ramt af en anden bil, og mens hustruen, Evette, og et af parrets to børn, pigen Isabelle, slap fra sammenstødet uden alvorlige skader, blev den otteårig søn, François, meget alvorligt medtaget, mens den 41-årige tidligere landsholdsspiller for Sydafrika døde af sine kvæstelser.

Årsagen? Tre teenagere, der var på flugt fra politiet såmænd.

Chaufføren var blot 16 år. Han er nu sigtet for drab. Hverken han eller de to andre knægte i bilen kom alvorligt til skade.

De har til gengæld nu smadret en familie og taget et liv.

Mediet The South African skriver, at François efterfølgende er i stabil tilstand.

- Pedrie var en livsglad og hårdtarbejdende mand og én, som gav alt, hvad han havde, på banen, men altid havde et smil om munden bagefter, skriver præsidenten for det sydafrikanske rugbyforbund, Mark Alexander, i en pressemeddelelse.

Pedrie Wanneburg var en forrygende rugbyspiller, der nåede 20 landskampe for Sydafrika, inden han stoppede karrieren i 2018.