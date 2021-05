Uhørt situation: Brød forbandelsen

Mandag brød Magnus Carlsen den forbandelse, der har hængt over hovedet på ham, i den tid, han har været 30 år.

Den norske verdensmester vandt nemlig sin første turnering i 199 dage - den første, efter at han i november blev 30 år. En tørke, der i skakverdenen og i de norske medier blev betegnet som en forbandelse.

Den er i så fald brudt nu, efter at han uden de store problemer vandt over amerikanske Hikaru Nakamura i finalen i Champions Chess Tour.

Efter en sikker 3-1-sejr på første dag var Nakamura pisket til at få en samlet sejr set over de fire partier. Han åbnede med en sejr med hvid, da Carlsen opgivende slog ud med armene efter at have begået en fejl.

Derefter spillede amerikaneren defensivt i det følgende parti, selv om han faktisk havde mulighed for at gå efter sejren. Det gav ham i stedet en remis.

Derefter havde Carlsen luret amerikanerens defensiv og slog til i 3. parti, som han vandt og derfor kunne køre en sejr hjem med remis i sidste spil.

Så altså endelig en sejr til Carlsen, der naturligvis var meget tilfreds:

Til norske TV 2 forklarede han efterfølgende, at selve sejren helt overskyggede det faktum, at han primært vandt på modstanderens fejl frem for sin egen kløgt.

- Jeg er naturligvis glad for at vinde turneringen. Måden det skete på er jeg mere ligeglad med nu, end jeg måske ville have været en anden gang.

- Nu har jeg fået det ud af systemet, og så kan det forhåbentlig fortsætte på den måde, siger Magnus Carlsen, der nu føler, at han har lagt 30 års-forbandelsen bag sig.

- Ja, måske helt konkret den. Jeg føler, at jeg har mere i mig. Og jeg tager det her med mig. Jeg tager alle psykologiske boost med mig, siger han.

Ud over både ære og psykologisk boost kan Magnus Carlsen med sejren også stikke 185.000 kroner i lommen. Det er dog blot en dråbe i havet - det kan du læse om her.