Uhyggelige scener: Fan knockoutet på tribunen

En konflikt på tilskuerrækkerne, der endte med et voldeligt knockout, er gået verden rundt

Mens vi i mange lande kan glæde os over, at tilskuerne så småt kan begynde at finde vej til pladserne igen på stadion, udspillede der sig dog en alvorlig situation på tilskuerpladserne til en kamp i Major League Baseball.

I opgøret mellem Colorado Rockies og San Diego Padres kom to fans fra hvert af holdene tilsyneladende i uoverensstemmelse med hinanden i løbet af kampen.

Det skriver TMZ.

Uenigheden resulterede i, at fanen af San Diego, som en anden Mike Tyson, knockoutede, den anden tilhænger, der kollapsede på stedet.

På en anden video kan man se, at slagsbroderen hurtigt bliver overmandet af andre fans på stadionet i Denver. Politiet var, ifølge TMZ, også efterfølgende hurtigt til stede.

En talsmand fra ordensmagten i Denver fortæller til selvsamme medie, at de har haft kontakt med gerningsmanden, men at han ikke vil blive arresteret, da personen, der blev ramt af knytnæveslaget, ikke ønsker at anmelde sagen.

Hvorfor de to fans var blevet uvenner i første omgang, melder historien ikke noget om.