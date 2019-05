Uhyrlig rapport afsløret: Begik overgreb på 177 mænd

En ny rapport har afsløret et hidtil ukendt omfang af seksuelle overgreb på unge mænd på Ohio State University.

Det drejer sig om en mand, som var læge på forskellige sportshold på Ohio State University. Han døde i 2005.

Ifølge rapporten begik vedkommende overgreb mod mindst 177 unge mænd. Overgrebene har angiveligt fundet sted over næsten to årtier fra 1979 til 1997.

De skal have fundet sted, mens han behandlede atleter fra mindst 16 forskellige sportsgrene og andre studerende på universitetets sundhedscenter og på sin egen klinik.

Rapporten afslører også, at ledere fra universitet kendte til anklagerne uden at gøre noget ved det eller stoppe lægen.

- Vi er så kede af, at det er sket, siger præsident Michael Drake, der er præsident på Ohio State University, på et pressemøde.

Præsidenten, der har siddet på posten siden 2014, påpeger, at der er tale om "institutionelle fejl", og at universitetet er et helt andet sted, end dengang overgrebene fandt sted.

Aly Raisman, tredobbelt OL-guldvinder, er blandt de mest prominente ofre for Larry Nassars uhyrligheder. Her ses hjun under retssagen mod Nassar. Foto: Brendan McDermid/Reuters/Ritzau Scanpix

Mattie Larson i aktion for USA ved VM i gymnastik. Endnu en af de utallige kvinder - og mænd - der har været udsat for Larry Nassars overgreb. Foto: Bas Czerwinski/AP/Ritzau Scanpix

De mange overgreb kan komme til at koste universitetet dyrt i tilfælde af søgsmål for ofrene for holdlægens overgreb.

Det er ikke første gang, at amerikanske universiteter bliver ramt af skandaler af den karakter.

Lægen Larry Nassar fra Michigan State University blev sidste år idømt op mod 175 års fængsel for misbrug af en lang række piger og unge kvinder.

Han arbejdede for Michigan State University og det amerikanske gymnastikforbund, der træner OL-gymnaster.

Michigan State University gik med til at betale en godtgørelse på 500 millioner dollar til ofrene. Det svarer i dagens kurs til mere end 3,3 milliarder kroner.

