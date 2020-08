Umenneskeligt: 'Selvfølgelig må de fyre en fed'

Basket-stjernerne har frit slag til at tænde op under en fed, mens den aparte NBA-sæson spilles til ende i Disney World, skriver blandt andre The Guardian.

Faktisk ville det være noget nært 'umenneskeligt', hvis de ikke fik lov til det, mener den tidligere NBA-spiller Al Harrington, som i dag ejer en cannabis-forretning.

- Når man tænker over det, så er det nærmest umenneskeligt for dem ikke at ryge hash, har Harrington tidligere sagt til The Athletic.

Basket-holdene har måttet finde på en masse kreative påfund at få tiden til at gå med, mens de venter på at spille. Foruden at træne basketball, naturligvis.

Blandt andet bliver der spillet en masse videospil, golf, volleyball, bordtennis og meget andet. Og lidt fiskeri er der også tid til.

An updated look at the Spurs Bubble Ping Pong Tournament bracket pic.twitter.com/s7vTWyr22J — San Antonio Spurs (@spurs) July 18, 2020

Catch of the day pic.twitter.com/oZ6g429Wx5 — Orlando Magic (@OrlandoMagic) July 21, 2020

Samtlige NBA-hold er flyttet til Disney World i Florida, så de i isolation kan få afviklet resten af indeværende sæson uden om faren for coronavirus.

Her er der nemlig plads til indlogering af holdene samt mulighed for at holde dem beskæftigede, når de ikke spiller, nu hvor de ikke må komme i kontakt med venner, kærester og familie frem til 13. oktober, hvor sæsonen ventes færdigsspillet.

Det er også en af grundene til, at spillerne ikke vil blive testet for indtag af cannabis samt andre euforiserende stoffer af NBA.

For således kan de bedre overkomme kedsomheden, lyder det.

Paul George og resten af LA Clippers på vej til træning i Disney World tidligere på måneden. Foto: Jesse D. Garrabrant/Getty Images

Kompakt program

I forvejen spilles NBA-playoffs- og finals over en komprimeret periode, men corona-pandemien har gjort, at holdene skal spille endnu flere kampe på kort tid.

Hvert af de 22 involverede hold skal således nå at spille otte kampe 'regular season'-kampe frem mod midten af august, hvor playoffs starter.

Dernæst kommer finals, som efter planen er afgjort 13. oktober, otte dage før næste sæson oprindeligt skulle starte. Den ventes dog udskudt til december.

Ligesom mange andre turneringer verden over har NBA været på stand-by, siden corona-virussen for alvor bredte sig i midten af marts måned.

Holdene har til gengæld gode omgivelser at boltre sig i. Foto: Joe Murphy/Getty Images

Skal testes ofte

Spillerne blev testet to gange inden for det første halvandet døgn efter ankomst til Disney World.

Det er planen, at både spillere, trænere og pressen skal testes ofte.

Ligaen har dog meldt ud, at eventuelle smittetilfælde ikke lukker sæsonen ned, så længe der er tale om et fåtal personer.

De vil i så fald blive placeret i karantæne i 14 dage.

Det samme gælder, hvis spillere eller andre forlader 'boblen', som tre spillere tidligere har gjort.

Blandt andet forlod Lou Williams området for at tage til begravelse, som han fik lov til, men han måtte i karantæne alligevel, fordi han var på strip-klub efterfølgende.

NBA har desuden arrangeret en 'stikker-hotline', så folk kan sladre om eventuelle afstikkere fra området.

Ligaen har til gengæld registreret nul smittede spillere ud af alle de 346, der er samlet i Disney World, og er derfor kørt godt og grundigt i stilling til at genoptage sæsonen.

Tyson Chandler fra Houston Rockets kan finde tid til at tage selfies på den gammeldags manér. Foto: Bill Baptist/Getty Images

Tager ingen chancer

Den altoverskyggende grund til den noget uventede arena er som beskrevet corona-pandemiens hærgen i landet.

I USA er mere end 4,4 millioner mennesker smittede med virussen og blandt andet Florida, hvor NBA-cirkusset er samlet, er særligt hårdt ramt.

Og derfor tager man da heller ingen chancer fra arrangørernes side.

I en artikel fra NBA’s hjemmeside beskriver sportsjournalist Shaun Powell, hvordan proceduren er stram lige fra check-in.

’Man kommer forbi to sure sikkerhedsvagter, bliver ledet ned i en balsal, får et elektronisk armbånd, som på magisk vis åbner for et hotelværelse, bliver eskorteret til det rum og beordret til at blive der til 2021,’ skriver han i en lidt overdrevet tidshorisont.

Her tester sundhedspersonale iført beskyttelsesdragter folk i Disney World. Det sker med temperatur-måling samt vat-pinde i næseborene.

’En tekniker bankede på døren og stod tre meter væk, da jeg åbnede. Han nægtede desuden at entrere, før jeg havde forladt rummet. Det må være et af de helt få steder i Florida, der tager virussen seriøst,’ siger Shaun Powell.

I alt har NBA måtte poste godt en milliard kroner, 170 millioner dollars, til at afvikle stævne samt betale sundheds- og andet personale.

NBA-sæsonen genoptages denne torsdag.

Et glimt af træningsområdet, der er stillet til rådighed for Orlanda Magic. Foto: Joe Murphy/Getty Images

Af de resterende hold tæller ni fra Eastern Conference og 13 fra Western Conference.

Der er 15 hold i hver konference, men de 22 hold dækker over dem, der enten er kvalificerede til playoffs eller dem, der stadig har en mulighed for at spille sig i dem.

Blandt holdene med flest sejre i sæsonen op til coronavirussens indtog er Milwaukke Bucks, der har 53 sejre og 12 nederlag, og de forsvarende mestre fra Toronto Raptors, hvis form hedder 46/18, fra Eastern Conference.

I den vestlige modpart har de to Los Angeles hold, Lakers og Clippers, bedst stime med henholdsvis 49 og 44 sejre samt 14 og 20 nederlag.

Eastern Conference-hold til NBA-afgørelsen 1. Milwaukee Bucks (53-12) 2. Toronto Raptors (46-18) 3. Boston Celtics (43-21) 4. Miami Heat (41-24) 5. Indiana Pacers (39-26) 6. Philadelphia 76'ers (39-26) 7. Brooklyn Nets (30-34) 8. Orlando Magic (30-35) 9. Washington Wizards (24-40) Vis mere Luk