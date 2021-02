Underskrevet: Dansk gigant-transfer

Gabriel 'Iffe' Lundberg får et drømmeskifte til den russiske storklub CSKA Moskva

Først blev der sagt nej, men nu kunne man ikke holde på Danmarks bedste basketball-spiller længere.

Gabriel 'Iffe' Lundberg skifter til CSKA Moskva, efter han lørdag skrev under på kontrakten, erfarer Ekstra Bladet.

Polske Zielona Gora har måttet slippe den danske guard, der har stjålet rampelyset i uhørt grad på det seneste, og det er til ingen ringere end den russiske storklub, der har vundet Euro League otte gange, hvilket er den største hæder uden for NBA.

Kun Real Madrid har flere af den slags titler.

Russerne fik selv danskerens evner at føle for halvanden uge siden, da Zielona Gora mødte CSKA i VTB-ligaen.

Her blev Lundberg topscorer, da polakkerne fik klubbens mest markante sejr nogensinde.

Dansk vanvidskamp: Gigant sænket

Danskeren flyver mandag afsted mod den russiske hovedstad, men har allerede sat sin underskrift på aftalen, der varer resten af sæsonen.

Der har tidligere været tilnærmelser for at købe ham fri, men planen var hele tiden, at den københavnske guard skulle vente med en transfer indtil sommer, hvor han så ville være fri på markedet.

Men sådan kan planerne hurtigt ændre sig på europæisk topniveau.

Med skiftet får Lundberg et perfekt udstillingsvindue til at vise NBA-klubberne, hvor god han er. Ingen danskere er dog nået gennem det nåleøje endnu, men han er klart det bedste bud, siden Christian Drejer blev draftet i 2004.

Og med den korte kontrakt vil han stadig være en fri mand til at jagte drømmen i USA denne sommer.

Stjerne stiktosset: - Slip mig fri

