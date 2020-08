Unik detalje: Solgt for 3,8 millioner kroner

Salget af et par Michael Jordan sko slår alle rekorder, men de bærer også synligt præg af et helt særligt øjeblik

Over 3,8 millioner kroner for et par sneakers lyder som det rene galimatias.

Ikke desto mindre er det lige netop det beløb, som et par Nike 'Air Jordans 1' er blev solgt for på en aktion torsdag i Christie's aktionshus i New York.

Salget af skoene slår alle verdensrekorder og er de dyrest solgte sko på aktion nogensinde, skriver BBC og Time24 News.

Skoenes høje værdi skyldes, at de har været brugt af NBA-legenden Michael Jordan i en Nike-opvisningskamp i den italienske by Trieste 25. august i 1985.

Den amerikanske basketspiller Michael Jordan var en af de største spillere nogensinde. I NBA spillede han 13 sæsoner for Chicago Bulls, som vandt mesterskabet seks gange. Foto: Paul Sakuma/AP

Kampen huskes, fordi Jordan undervejs dunkede så hårdt, at glasset bag kurven krakelerede.

I den venstre sko sidder et stykke glas sågar fortsat fast i den røde sål.

- Det var et ikonisk øjeblik i sportens historie, fortalte Caitlin Donovan, leder af håndtaske- og skosalg i Christies New York, som stod bag aktionen til AFP.

Begge sko, som er størrelse 48, er ligeledes signeret af NBA-stjernen, der scorede 30 point i kampen, hvor han havde skoene på.

Det er en helt ny form for luksus, lyder det fra aktionshuset, hvor Michael Jordans sko blev solgt. Foto: Goldin Auctions / Splash / Splas /Ritzau Scanpix

Solgte i alt ni par

11 par af basket-spillerens sko blev sat til salg på aktion 30. juli, og hele ni af dem blev solgt til en samlet pris på lidt over 5,8 millioner kroner.

De fleste var både blevet brugt og signeret af Michael Jordan, og ifølge Caitlin Donovan er det en helt ny form for lukses.

Og der var tydeligvis stor interesse i aktionen.

Ifølge aktionshuset deltog i alt 90.000 brugere fra 126 lande i aktionen for at se nærmere på de værdifulde sko.

- Det her er, hvordan luksus defineres i dag, det er en ny version af luksus, sagde Donovan.

