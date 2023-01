Utrolig bedrift: Slår 40 år gammel rekord

NBA-holdet Miami Heat slog natten til onsdag rekorden for flest succesfulde straffekast i en kamp uden at misse. Holdet ramte hele 40 i streg

For de fleste er det svært nok at ramme bare et enkelt straffekast i basketball.

Forestil dig så at skulle ramme 40 i streg!

Det var, hvad Miami Heat gjorde, da de natten til onsdag dansk tid besejrede Oklahoma City Thunder med de tætte cifre 112-111.

Ganske symbolsk for kampen blev den afgjort på et straffekast, da Heat-stjernen Jimmy Butler scorede kampens sidste og afgørende point fra straffekastlinjen med bare 12 sekunder tilbage på uret.

Jimmy Butler med nummer 22 scorede 35 point i Miami Heats sejr over Oklahoma City Thunder. Foto: Rich Storry/Ritzau Scanpix

Det var Butlers straffekast nummer 23. Og han ramte dem alle!

- Det vidste jeg slet ikke. Jeg er mere begejstret over, at vi vandt kampen med ét point, sagde Jimmy Butler efter kampen.

Holdets coach, Erik Spoelstra, var til gengæld både begejstret og forundret over den vilde rekord.

- Vi har været et godt skydende hold på straffekast hele sidste år, men det her er vildt. Jeg var ikke klar over, at vi ikke havde misset et straffekast.

Med den tætte sejr ligger Miami Heat nummer otte i Eastern Conference med 22 sejre og 20 nederlag.