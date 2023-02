Utrolige LeBron James sætter NBA-rekord

Det var kun et spørgsmål om tid, før han satte sig på den rekord.

Men hvor mange havde regnet med, at han nok skulle bruge et par kampe mere, valgte LeBron James at sætte tingene på plads natten til onsdag, da Los Angeles Lakers mødte Oklahoma City Thunder i NBA.

38 point scorede han, og det betyder, at han lige præcis passerer Kareem Abdul-Jabbars hidtidige rekord på 38.387 point - og bliver alletiders mest scorende NBA-spiller - foreløbig med 38.388 point.

Abdul-Jabbar, der også var Lakers-spiller, sikrede sig rekorden 5. april 1984.

Tredje quarter af nattens kamp manglede lige knap 11 sekunder, da han fra seks meters afstand sikrede de to point, der sendte ham foran Lakers-legenden, der selv var til stede og jublede, da hans rekord blev overgået.

Kareem Abdul-Jabbar på banen i Crypto.com Arena i Los Angeles i nat. Nu må han leve med at være nummer to på listen over flest NBA-point i historien. Foto: Harry How/Getty Images/AFP/Ritzau Scanpix

James, Abdul-Jabbar og Adam Silver på banen i Los Angeles. Foto: Harry How/Getty Images/AFP/Ritzau Scanpix

Annonce:

Kampen blev stoppet, og James blev fejret midt på banen, hvor både NBA's commissioner, Adam Silver, og Abdul-Jabbar selv lykønskede James med milepælen.

- Jeg vil bare gerne sige tak. I er noget helt specielt, kom det rørt fra den glade og nok også ret lettede 'king' James.

- At få lov at være i selskab med en legende så stor som Kareem ... jeg er meget ydmyg. Vær sød at give ham en stående applaus, lød det med henvisning til den 75-årige Abdul-Jabbar.

'Det definerer mig ikke'

Derpå takkede James sin familie, der naturligvis også var til stede.

- Jeg takker jer for at give mig mulighed for at være en del af noget, jeg altid har drømt om, lød det.

LeBron James har altid - og gør stadig - afvist, at han ser sig selv som en scorer...

Så sent som i sidste måned udtalte han til ESPN:

Annonce:

- Når jeg siger, at jeg ikke er en scorer, mener jeg, at det aldrig har været en del af mit spil, der definerer mig. Rekorden som den mest scorende spiller har aldrig været noget, jeg har spekuleret over, fordi jeg i mit eget hoved er en aflever først-fyr, sagde han.

Foto: Ronald Martinez/Getty Images/AFP/Ritzau Scanpix

LeBron James er i gang med sin 20. sæson i NBA. Han har vundet ligaen fire gange og er blevet kåret som NBA' MVP lige så mange gange. Han er nummer 4 på listen over flests assists i historien, nummer 9 i steals, nummer 32 i rebounds og nummer 91 i blokeringer. Og så er der kun to spillere i hele historien, der har spillet flere minutter i NBA end ham; føromtalte Abdul-Jabbar (57.446) og Karl 'The Mailman' Malone (54.852).

James ligger her på 53.709 spillede minutter. Han blev i øvrigt født, sådan cirka ni måneder efter Abdul-Jabbar slog sin rekord i 1984.

- Jeg er vokset op som sportshistorienørd. Jeg har aldrig haft tallet i hovedet, altså det præcise tal. Jeg ved, det er 38 og et eller andet. Men jeg ved, at det har været Kareem. Hele mit liv, sagde han forleden.

Karl Malone er i øvrigt treer lige foran Kobe Bryant og Michael Jordan på listen over flest point.