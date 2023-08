Utrolige tal: Så mange har forladt Rusland

Et stort antal sportsfolk har valgt at forlade Rusland for at kunne konkurrere internationalt

Mulighederne for at konkurrere internationalt har været voldsomt begrænsede for russiske sportsfolk, siden Rusland invaderede Ukraine i februar 2022.

Derfor er 67 sportsfolk emigreret til andre lande alene for at kunne fortsætte karrieren.

Det skriver det russiske nyhedsbureau Tass på baggrund af oplysninger fra det russiske sportsministerium.

'Ifølge tilgængelig information er antallet af nationale sportsfolk, der har ændret deres statsborgerskab for at kunne dyrke idræt i udlandet, 67. Af dem er 47 repræsenteret i sportsgrene, der indgår i sommer-OL, otte i sportsgrene, der indgår i vinter-OL, og 12 i ikke-olympiske sportsgrene,' står der.

Tallet er markant anderledes end det, Kholod, et uafhængigt medie i Rusland, skrev om i juli. Her var historien, at over 200 sportsfolk ikke længere stiller op for Rusland.

I februar 2022 anbefalede den internationale olympiske komité, IOC, at internationale sportsforbund udelukkede både russiske og belarusiske sportsfolk fra al international konkurrence.

Et russisk nederlag

Ved udgangen af 2023 lød anbefalingen så, at udøvere fra de to lande igen skulle have lov at konkurrere internationalt. Dog kun under neutralt flag, og det var kun for dem, der ikke offentligt har bakket op om invasionen eller er associeret med militæret.

Den tredobbelte europamester i svømning Anastasiia Kirpichnikova, den tidligere Formel 1-kører Daniil Kvyat og den olympiske sølvvinder i roning Hanna Prakatsen er blandt dem, der nu tørner ud for andre nationer - henholdsvis Frankrig, Italien og Usbekistan.

Og det bekymrer Ruslands sportsminister, Alexei Morozov, som Tass har interviewet.

- Vi ønsker, at sportsfolk konkurrerer for vores land. I vores optik er det en ærefuld position for alle, der er vokset op i Rusland.

- Så selvfølgelig er det et nederlag, siger han og tilføjer, at russerne dog ikke vil gøre nogen af de emigrerede sportsfolk til fjender.

- Det er den enkeltes valg. Vi er i kontakt med alle forbund, for alle bekræftede skiftere har deres egen sti, siger han.

Ifølge Alexei Morozov har Rusland ikke opgivet at få de 67 sportsfolk tilbage til Rusland.