Uvaccineret profil får alligevel lov at spille

Basketball-ligaen NBA har i denne sæson manglet en stor profil.

Kyrie Irving fra Brooklyn Nets har fået forbud mod at spille med, da han ikke lever op til kravene i New York om at være vaccineret mod coronavirus. Men nu vil holdet alligevel gøre brug af ham.

Det skyldes Nets-truppens nuværende forfatning, forklarer general manager Sean Marks.

- Vi er nået frem til beslutningen med fuld støtte fra vores spillere og efter grundige overvejelser omkring vores nuværende situation. Blandt andet fordi spillere misser kampe på grund af skader, helbred og retningslinjerne om sundhed, siger han ifølge Reuters i en skriftlig udtalelse.

I New York City er der krav om, at man skal have modtaget mindst en vaccinedosis for at kunne deltage i indendørs sportsbegivenheder.

Som en af få spillere i NBA fastholdt Irving imidlertid, at han ikke ville vaccineres, og det tog holdet konsekvensen af og udelukkede ham fra træning og kampe.

Nu bliver Brooklyn Nets igen en stor stjerne rigere - men kun i de kampe, hvor han kan deltage efter byernes retningslinjer. Det vil sige, at hjemmekampene er udelukket.

I forvejen har holdet med Kevin Durant og James Harden på holdet vundet 21 af sæsonens 29 kampe, hvilket rækker til en førsteplads i Eastern Conference.

29-årige Irving scorede i gennemsnit 26,9 point per kamp i den seneste sæson.

Som mange andre sportsligaer rundt i verden er NBA truet af den seneste tids stigning i antallet af smittetilfælde med coronavirus.

Af samme årsag har NBA valgt at stramme sine coronaprotokoller. Blandt andet vil basketball-ligaen teste oftere, og mundbind skal bruges i større omfang end hidtil.