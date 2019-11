Uvirkelig ulykke: Stortalent dør efter simpel øvelse

Melanie Coleman skvattede ned fra de forskudte barrer under en øvelse - og døde af sine kvæstelser

Har du nogensinde prøvet at træde skævt og få et vrid i anklen? Eller træde forkert på en pedal på din cykel, så du faldt ned på stangen?

Måske har du fået fingeren i klemme i en skuffe...?

Tænk engang, hvis det havde slået dig ihjel.

Nogenlunde sådan må Melanie Colemans efterladte tænke, nu den blot 20-årige amerikanske gymnast er død.

Under træningen på Connecticut State University, hvor hun gik, faldt hun i forbindelse med en øvelse på de forskudte barrer. Hun pådrog sig svære skader på rygsøjlen.

Det var fredag. Søndag døde hun på Yale New Haven Hospital, kunne en knust familie fortælle mandag.

Coleman havde været på de barrer tusindvis af gange, som det bemærkes af hendes træner i en artikel. Hun var bare uheldig.

Ifølge New York Post kalder venner af familien det for en tragisk og nærmest usandsynlig ulykke.

- Det er ganske enkelt ikke noget, nogen kan komme sig over, siger hendes træner gennem mange år, Thomas Alberti, til CNN.

Alle så op til hende

Jay Moran, der er universitets athletic director, udtalte sig på vegne af hele universitet.

- Lige nu er vores tanker og bønner hos Melanies familie. Det her har været ødelæggende for hendes trænere og holdkammerater, lød det i en pressemeddelelse ifølge CNN.

Coleman beskrives af Thomas Alberti som en naturlig leder.

- Hun var en leder, alle så op til, siger han med henvisning til hendes deltidsarbejde med at træne børn i 2-15 års-alderen i hans New Era Gymnastics.

- Det, der gjorde hende til en fremragende gymnast, var det, der også gjorde hende til et stort menneske: Hun havde et brændende ønske om at hjælpe alle omkring sig, siger Alberti.

Efterlader en plads til hende

Ifølge samme Alberti nåede hun det højest mulige niveau på det amerikanske OL-program for juniorer. Af samme grund var hun et kendt navn i Connecticut.

- Hendes trænere og undervisere beskriver Melanie som en særlig ung kvinde, der excellerede i både klasseværelset og træningslokalet, siger universitets præsident, Joe Bertolino, ifølge CBS Sports til WFSB-TV.

Hun efterlader sig sine forældre og fire søskende.

- Hun kommer fra en meget stor, kærlig familie. Der er syv af os, vi var the Coleman seven, sagde Susan Coleman, hendes mor.

- Vi tilbragte hver dag sammen i 20 år. Vi vil efterlade et plads til hende i vores billeder fra nu af, kom det fra den sønderknuste mor.

Det er yderst sjældent, at gymnastikken oplever dødsfald. I 1991 døde den blot 18-årige Julissa Gomez efter et uheld i forbindelse med spring over hest tre år tidligere. Hun døde som følge af komplikationer direkte forbundet med sine kvæstelser.

Ifølge University of Pittsburgh Medical Center pådrager op mod 100.000 gymnaster sig skader hvert år. Det drejer sig dog i langt hovedparten af tilfældene om beskadigede led – enten på hænder eller ben.

