Vækker opsigt: OL er en forbrydelse!

Werner von Moltke langer kraftigt ud efter De Olympiske Lege og afviser kategorisk, at dart-sporten ville have gavn af at være på programmet

Dart har aldrig været en del af det olympiske program, og står det til Werner von Moltke, bliver det heller ikke i fremtiden.

Det siger den administrerende direktør i PDC Europe, dartens forbund, i et opsigtsvækkende interview, mens verdensmesterskaberne i dart foregår.

- Jeg tror ikke, det vil passe sammen. Vi har ikke brug for det. Det er ikke nødvendigt, slår han fast overfor Der Spiegel.

Han peger på sportsgrene som fodbold, Formel 1, motorsporten i al almindelighed og NBA, der fungerer 'pragtfuldt' uden at være videre involveret i - eller afhængig OL.

Han retter i stedet en sønderlemmende kritik af legene, der har fundet sted i sine moderne former siden 1896.

- Jeg ser de olympiske lege som en forbrydelse mod atleten, hvilket er nøjagtig det modsatte af, hvad vi gør. 10.000 atleter kæmper, og der tjenes ti milliarder. Og intet af det ender hos atleten. Nada! Det er den største uretfærdighed i verden, siger von Moltke.

Fallon Sherrocks præstationer ved VM har gjort dart markant mere omtalt i blandt andet Danmark. Foto: Peter Cziborra/Action Images/Ritzau Scanpix

Han bakkes op af Barry Hearn, der er formand for Professional Darts Corporation.

- Hvis IOC kom til mig og sagde, at dart kunne komme på det olympiske program i morgen, men at der ikke var plads til alkohol, fordi det er sådan, de vil have det, så ville jeg bare sige: Fuck off! Vi er bare almindelige mennesker, der vil tilbringe en aften sammen, kommer det.

Bum.

Werner von Moltkes far var i øvrigt selv en fremragende tikæmper, der repræsenterede Vesttyskland ved OL i Mexico City i 1968.

Denne arbejdede siden som vicepræsident for det tyske atletikforbund samt som præsident for det tyske volleyballforbund.

Diskussionen er ikke ny, da man allerede i forbindelse med tildelingen af legene til London i 2005 især i Storbritannien påbegyndte en diskussion om hvorvidt dart skulle på programmet. Det skete ikke, men dart og OL har gentagne gange været oppe og vende.

Så sent som i 2017 kommenterede præsident i World Dart Federation, Bill Hatter, en mulig OL-optagelse.

WDF arbejder på at få olympisk anerkendelse. Vi er medlem af Global Association of International Sport Federations og Alliance of Independent Recognised Members of Sport. WDF holder møder med WADA, GAISF og AIMS, og vi er et medlem af den olympiske familie, selvom vi endnu har til gode at blive en anerkendt sport, sagde han ved den lejlighed til engelske Daily Mail.

I den artikel understregede han, at forbundet arbejdede stille men sikkert hen mod en anerkendelse og dermed invitation til legene. Hvis ikke i Tokyo 2020 - så i Paris 2024.

