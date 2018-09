Vandt VM i Danmark: Straffet efter voldsomme anklager om sexmisbrug

Han har vundet et hav af medaljer for USA, men der hænger en tung sky over Steven Lopez.

Den 39-årige taekwondo-kæmper med to olympiske guldmedaljer på CV'et er under voldsomme anklager for sexmisbrug af en mindreårig, og det har allerede kastet en livstidskarantæne af sig. Det skriver USA Today.

Udelukkelsen er givet af US Center for SafeSport, som er en organisation, der beskytter olympiske atleter.

Kampsportsstjernen, der vandt sit sidste VM i København i 2009, nægter sig skyldig, og advokaten, der repræsenterer ham, skriver i en mail til Houston Chronicle:

- SafeSports udstedelse er sket uden en høring og uden nogen gennemgang fra en neutral part. Når en neutral part får undersøgt sagen, vil Steven Lopez sejre, for beskyldningerne er falske, lyder det.

Organisationen har fortalt USA Today, at de har undersøgt anklagerne om sexmisbrug, som er kommet fra en tidligere udøver ved navn Nina Zampetti, som i dag er blevet 31 år.

Hun siger, at hun var udsat for såkaldt groomning (En voksen opbygger tillid til en mindreårig med henblik på at begå overgreb) fra 10 års-alderen.

Som 11-årig fik hun eksempelvis en ring af ham, som skulle symbolisere, at de skulle være sammen, fortæller hun. Derudover siger Zampetti, at hun som 14-årig blev tvunget til oralsex hjemme hos Lopez.

Lopez-søskende står samlet her. Steven til længst til højre og Jean længst til venstre er under anklage. Foto: AP

Også broderen til Steven Lopez, Jean, er under anklage. Tidligere på året blev de to brødre hevet i retten af fire udøvere, som beskylder dem for at udsætte dem for seksuelt misbrug, udnyttelse og menneskehandel.

Den olympiske komite i USA har givet Safesport grønt lys til undersøge det til bunds og træffe en beslutning ovenpå sexmisbrugsanklagerne.

