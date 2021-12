Vanvittig duel: De bliver bare ved

Publikum fik noget for pengene i semifinalen ved WPT Mexico Open - en af kampens første dueller varede nemlig i næsten syv minutter. Se med her

Hvis man hører til den støt voksende del af befolkningen, der muntrer sig med et spil padel, så er ovenstående klip fra WPT Mexico Open værd at se.

Det er nemlig en opvisning i, hvordan man holder en duel i gang. Illustreret ved det argentinske par Federico Chingotto/Juan Tello og det spansk/argentinske par Paquito Navarro og Martín Di Nenno.

Således kunne Juan Tello ved stillingen 1-1 og 0-15 i første sæt af semifinalen serve - og afgørelsen faldt først seks minutter og 48 sekunder senere!

Fuldstændig vanvittig lang tid at holde en duel i gang - formentlig en uofficiel verdensrekord blandt professionelle.

Mange vil måske hævde, at der bliver spillet ret passivt. Det er der en forklaring på. For da turneringen afholdes i Mexico City mere end 2000 meter over havets overflade, bliver der benyttet trykfri bolde, da boldene ellers ville blive alt for hurtige.

Dermed bliver farten taget ud af duellerne, og det er en markant del af forklaringen. Alligevel er en duel på næsten syv minutter og 244 net-passager på ingen måde hverdagskost.

Det blev Chingotto/Tello, der trak sig sejrrigt ud af duellen, men desværre for dem ikke af kampen. Den tog de topseedede Navarro/Di Nenno i to sæt, 6-3, 6-4.

Dermed er de klar til deres ottende finale i træk, når de natten til mandag dansk tid møder argentinsk/spanske Franco Stupaczuk og Alejandro Ruiz.

En kamp, der ikke blot betyder en afgørelse på turneringen, men faktisk også kan sende Paquito Navarro og Martín Di Nenno op på førstepladsen på Race-listen.

Det kræver dog en sejr, hvis de skal overhale Ale Galan og Juan Lebron.