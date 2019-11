Var væk i 19 år: Fejlede i comeback

Der skulle gå knap 20 år, før det danske damelandshold i basketball kom i ilden igen.

Kampen blev vist på Ekstrabladet.dk, og her stod det klart, at danskerne kom med forbilledlig fight, men også en del mangler, som man også kunne frygte med tanke på landsholdets lange fravær.

Lyspunktet var Maria Jespersen, der til daglig spiller i den bedste spanske række, og hun markerede sig med mange spektakulære scoringer. Den 25-årige aarhusianer kunne - trods 18 point - ikke forhindre et dansk nederlag i comebacket, for Rumænien vandt EM-kvalfikationskampen med 70-55.

Emilie Heeseldal kæmpede som de andre danskere flot, men det var ikke nok på udebanen.

Det startede da heller ikke for godt.

Danskerne havde som nævnt ventet næsten 20 år på at vende tilbage, og de måtte vente endnu længere på grund af en håbløs forsinkelse, som de rumænske værter måtte tage på deres kappe.

Da der kom styr på teknikken, kunne enhver se, at danskerne var præget af synlige debutnerver, og der skulle gå knap tre minutter, før de første danske point sejlede i rumænernes kurv.

Landstræner Jesper Krone prøvede at bryde hjemmeholdets rytme, men det var svært at sætte helt prop i rent defensivt. Et par bomber fra trepointslands fra Line Piechnik gjorde, at danskerne ikke røg helt af allerede i 1. periode.

Det genopståede landshold satsede i første halvleg alt for meget på trepointsskuddene og søgte sjældent ind under kurven. Det var nærmest kun stjernen Maria Jespersen, der slangede sig igennem feltet og holdt snor i rumænerne, der heldigvis gik lidt i stå i anden periode.

Det betød, at danskerne var nede med ti point efter første halvleg.

Rumænerne var ikke skræmmende, men danskerne tabte rebound-kampen så klart, at det var svært at sætte et comeback sammen. Et par oplagte scoringschancer blev forpasset, og så var Danmark pludselig bagud med 19.

Værterne slækkede lidt på koncentrationen, og det gav et godt kæmpende dansk landshold chancen for at kravle lidt tilbage. Det blev dog en kort fornøjelse.

Især de 22 mistede bolde gjorde ondt, og derfor endte det med en lille lussing i første gruppekamp.

Næste opgør er hjemme mod Italien, hvor der forventes fuldt hus i Gentofte Hallen.

Dødsdømt hold vender tilbage