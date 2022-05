Varetægtsfængslet i Rusland: Nu er der nyt

Den dobbelte OL- og VM-vinder i basketball Brittney Griner har allerede siddet varetægtsfængslet i Rusland i næsten tre måneder.

Fredag var der en kort høring i sagen, hvilket resulterede i en forlængelse af varetægtsfængslingen på en måned. Det skriver flere medier - heriblandt ESPN.

Griners advokat Alexander Boykov har udtalt, at han ser den korte forlængelse som et udtryk for, at sagen snart kommer for retten.

Brittney griner spiller i den russiske liga, når der ikke er WNBA-kampe, og det var i den forbindelse, at hun befandt sig i Rusland. Foto: Rick Scuteri/Ritzau Scanpix

Den 206 cm høje amerikanske basketballstjerne blev tilbageholdt i Moskva i midten af februar, fordi der blev fundet cannabisolie i hendes bagage. Det kan ifølge russisk strafferet i værste fald resultere i ti års fængsel.

I sidste uge bekendtgjorde de amerikanske myndigheder, at de nu ser tilbageholdelsen af Griner som ulovlig. Derfor arbejder den tidligere internationale diplomat og gidselforhandler Bill Richardson lige nu på at få Griner løsladt.

Det er dog vigtigt at understrege, at de amerikanske myndigheder ikke betragter det som en gidselsag. Dette ville nemlig gøre situationen langt mere alvorlig.