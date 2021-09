Verdens næsthøjeste tæt på guld

Verdens næsthøjeste mand måler hele 246 centimeter, og så har han sportslig succes.

Morteza Mehrzad er sammen med resten af det iranske landshold klar til den paralympiske finale i siddende volleyball.

Torsdag eftermiddag slog Iran således Bosnien i semifinalen, hvilket er en gentagelse af semifinalen i Rio i 2016.

Den 33-årige iraner har med sin højde en stor fordel i siddende volleyball, hvor nettet er 115 centimeter højt. Morteza Mehrzad kan fra sin siddende position blokere skud op til 196 centimeter, og hans højeste smash var 230 centimeter højt.

Det skriver svenske Aftonbladet.

Irans Morteza Mehrzad er uden sammenligning den højeste deltager i årets paraolympiske lege i Tokyo. Foto: Yasuyoshi Chiba, Ritzau Scanpix

Volleyball var redningen

Iraneren har sygdommen akromegali, som øger den fysiske vækst. Mehrzads ene ben er dog 15 centimeter kortere end det andet, efter han havde en ulykke på en cykel som 16-årig.

I et interview til den australske avis Sunday Morning Herald har han fortalt, at det har været hårdt at stikke ud fra mængden.

- Jeg var meget deprimeret. Det føltes som om, jeg sad i fængsel. Jeg var bange for at gå ud.

- Jeg kunne aldrig forestille mig, at jeg ville have en fremtid. Siddende volleyball har haft en afgørende indflydelse for mig, det har reddet mit liv, siger Morteza Mehrzad til avisen

Anfører: Vi er mere end Mehrzad

Ifølge Hadi Rezari er det dog ikke kun grundet Mehrzad, at Iran har haft strålende succes i siddende volleyball de seneste år. Guldvinderne fra 2016-udgaven af De Paralympiske Lege lever på et godt kollektiv, hvis man spørger anføreren.

-Vi er et hold, vi er ikke kun Mehrzad. Han er ikke komplet, han har brug for mere tid til at udvikle sig, siger Rezari ifølge Aftonbladet.

Iran møder Rusland i finalen lørdag klokken 12 dansk tid.

Morteza Mehrzad er dog ikke i nærheden af den højeste mand nogensinde, som du kan læse mere om her (plus).