Vil gå ned i løn for at opfylde drøm

Når LeBron James spiller sin sidste NBA-sæson, skal det ske sammen med sønnen Bronny, der også spiller basketball.

Det fortæller den 37-årige Los Angeles Lakers-stjerne i et interview med The Athletic.

LeBron James, der har vundet NBA fire gange, ønsker at spille på samme hold som den ældste af sine tre børn.

- Mit sidste år vil blive spillet sammen med min søn. Uanset hvor Bronny er, så vil jeg være der.

- Jeg vil gøre alt, hvad det kræves for at spille med min søn i et år. Det handler ikke om pengene i den sammenhæng, siger LeBron James til The Athletic ifølge Reuters.

Den yngre og nu 17-årige James spiller point guard på sin high school, og et hold fra NBA kan med de nuværende regler drafte ham fra 2024.

LeBron James har en kontrakt hos Los Angeles Lakers, der løber i denne og næste sæson. Så det vil nok først være fra 2024, at far og søn kan spille sammen. I 2024 vil LeBron James være 39 år.

I interviewet taler LeBron James også om, at han ikke vil acceptere en lønnedgang i sin næste kontrakt. Dog vil han gøre en undtagelse, hvis han har udsigt til at spille sammen med sin søn.

LeBron James har haft sit bedste pointgennemsnit siden 2010. Det er i grundspillet blevet til 29,1 point per kamp i denne sæson for Los Angeles Lakers.

LeBron James har også sønnen Bryce, der også spiller basketball, og datteren Zhuri.