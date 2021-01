Vil henrette endnu en bryder

Iransk brydning er for anden gang på få måneder rystet af en alvorlig og forfærdelig sag.

Familien til bryderen Mehdi Ali Hosseini bekræfter nemlig, at den 29-årige atlet er blevet dømt til døden, nøjagtig som Navid Afkari blev i september - han blev hængt kort efter.

Afkari blev dømt til døden, efter at han deltog i en protestaktion mod regimet i Iran, mens Mehdi Ali Hosseini blev arresteret tilbage i 2015, hvor han blev anklaget for et mord, der blev begået i et masseslagsmål.

Navid Afkari var inden domsafsigelsen udsat for tortur, men det vides ikke, om det samme er overgået Hosseini inden hans domsfældelse.

Selv om det ikke afstedkom egentlige sanktioner mod Iran, så var der tilbage i september adskillige diplomatiske protester mod Navid Afkaris dødsdom. Det er endnu ikke sket i denne sag, men der bliver arbejdet på de interne linjer.

I det iranske brydeforbund har vicepræsidenten, den olympiske guldmedaljevinder fra OL i 2012 i London, Hamid Soutian, appelleret til den dræbtes familie for at få omstødt dødsdommen.

- Jeg bønfalder doktor Gholami Gheibi, der er en af de prominente doktorer i byen Dezful, som far til offeret, til ved Gud at annullere dødsdommen

- Jeg håber, at den ærbare familie Gheibi vil tilgive den unge mand og gøre denne gode gerning, siger han ifølge Jerusalem Post.

Sagen vækker også fordømmelse hos en kendt iraner med en fortid i bryderverdenen. Wrestleren Iron Sheik blev en kendt skikkelse i amerikansk show-wrestling tilbage i 1970 og i knap tre årtier frem. Fra sit hjem i USA følger han fortsat med i iransk brydning, og han er trist over udviklingen:

'Det her får mit hjerte til at briste,' skriver Iron Sheik på Twitter.

Der er ikke meldt et tidspunkt ud for Mehdi Ali Hosseini henrettelse, men familien oplyser, at den er nært forestående.

Den iranske bryder Navid Afkari henrettet

På vej hjem? Køber lejlighed i Ørestad

Spar masser af penge: Tricket til den bedste sportspakke

Han ligner den oplagte sportschef i AGF

Fantastisk udvikling: De efterspurgte danskere