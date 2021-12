Vild afslutning - aldrig set før

Det er ikke til, at en debutant skriver VM-historie. Men det skete alligevel fredag aften i Alexandra Palace i London.

Her bliver der traditionelt afholdt VM i dart henover jul og nytår, og publikum fik allerede på stævnets tredje dag smæk for skillingerne.

Den skotske debutant Willie Borland fandt nemlig den helt store præcision frem i det afgørende femte sæt mod engelske Bradley Brooks og lavede en perfekt serie på ni pile.

Det er sket før ved VM, men aldrig i et afgørende sæt. Derfor fik den 25-årige skotte for altid skrevet sig ind i historiebøgerne.

Willie Borland hade travlt med at juble efter den vanvittige serie. Foto: Kieran Cleeves/Ritzau Scanpix

Det var ellers ikke Borland, der havde momentum. Han var nemlig kommet foran 2-0, inden Bradley udlignede og dermed fremkaldte det femte og afgørende parti i sidste sæt.

Og det var så her, at Borland lagde ud med tre gange triple 20, inden han med de næste tre pile ramte to gange triple 20 og triple 19 - og så sluttede af med to gange triple 20 og så double 12.

Det førte til at vild jubelscene, og publikum i Alexandra Palace kvitterede med øredøvende bifald.

Dermed er Borland klar til 2. runde - men hans modstander kendes endnu ikke.

Finalen bliver spillet 3. januar