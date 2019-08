Vild bedrift: 13-årig (!) vinder EM-guld

Mens andre jævnaldrende 13-årige har travlt med at færdiggøre folkeskolen, har Oleksii Sereda andre ting for.

Ukraineren er nemlig som den yngste nogensinde blevet Europamester i udspring.

- Jeg var lidt nervøs, men jeg er glad for min sejr, sagde han efter sin førsteplads. Det skriver BBC.

488,85 points blev det til for Sereda, der dermed slog franske Benjamin Auffret og Ruslan Ternovoi fra Rusland.

Med sine 13 år og syv måneder er Sereda samtidig den yngste til at vinde guld ved EM. Han er tre måneder yngre end Tom Daley var, da han i 2008 slog den hidtidige rekord.

Senere blev Daley også den yngste engelske deltager nogensinde ved et OL.

Den nu erfarne Tom Daley er efterhånden blevet 25 år gammel og er stadig en dygtig udspringer. Hans rekord er dog taget fra ham. Foto: Peter Cziborra/Ritzau Scanpix

Det har været noget af en måned for den unge ukrainer.

Seredas EM-guld kommer blot få uger efter hans fjerdeplads ved verdensmesterskabet.

Der var derfor høje forventninger til den 13-årige knægt. For oven i købet skulle EM-guldet sikres foran et stort hjemmepublikum i Ukraines hovedstad Kiev.

Den unge fyr havde dog nerverne i behold og sprang stort set fejlfrit, mens konkurrenterne lavede flere fejl undervejs.

Til sidst blev det en duel mod vinderen fra 2017, Benjamin Auffret. Franskmanden, der er ti år ældre end Sereda, var nærmeste konkurrent til guldet, men der var ikke noget at stille op mod den blot 13-årige Oleksii.

Sereda får lige akkurat mulighed for at stille op ved OL i Tokyo i 2020. Til den tid opfylder han minimumskravet på 14 år for at deltage i udspring ved OL.

Han får dog ikke mulighed for at slå rekorden for yngste vinder af en OL-guldmedalje. Det er han allerede tæt på at være for gammel til.

I 1936 lykkedes det nemlig Marjorie Gestring fra USA at tage guld ved legene i Berlin.

