Vild kongelig jubel: Væltede pokalen

Kong Charles brød ud i vild jubel, da hans hest vandt et løb ved det berømte væddeløb Royal Ascot

En konge skal også have lov til at more sig.

Det må være konklusionen efter torsdagens prestigefyldte hestevæddeløb Royal Ascot, der løber af stablen nær kongeslottet Windsor Castle vest for London.

Her var der liv og glade dage i den royale boks, og efter to tabte væddeløb dagen før, kunne kong Charles og Camilla juble torsdag, da parrets hest, Desert Hero, vandt et løb.

Og der blev jublet ordentligt igennem!

Et kongeligt jubelbrøl! Foto: Justin Tallis/Ritzau Scanpix

I dagene før var minerne knapt så jubelfulde. Her tabte det royale par de forskellige væddeløb. Foto: Justin Tallis/Ritzau Scanpix

Væltede pokalen

Til den efterfølgende sejrsceremoni gik det til gengæld galt.

Pokalen blev præsenteret for det royale par og blev placeret på en lille sokkel.

En tydeligt begejstret kong Charles kom i al sin glæde til at vælte pokalen ned på bordet, før han halvt grinende samlede den op igen med hjælp fra hertugen af Kent.

Her går det galt for kongen. Foto: Justin Tallis/Ritzau Scanpix

Stemningen var heldigvis god, da pokalen blev rejst op igen. Foto: Justin Tallis/Ritzau Scanpix

Har det ikke fra fremmede

Royal Ascot er et stort femdages arrangement, der betragtes som et udstillingsvindue for de bedste væddeløbsheste i verden.

Kong Charles' mor, dronning Elizabeth II, der gik bort i september sidste år, havde en forkærlighed for heste og vandt væddeløb ved Royal Ascot over 20 gange.

Siden sin kroning i 1953 rejste dronning Elizabeth til væddeløbsbanen i Ascot mindst én gang om året.

Kun i 2020 så dronningen ikke et væddeløb på den berømte bane - på grund af den globale covid-19-pandemi.