Vild rekord: Sportsklenodie solgt for svimlende sum

En spillertrøje, der har tilhørt den afdøde baseballegende Babe Ruth, er blevet solgt for 5,64 millioner dollar. Det svarer til cirka 37 millioner kroner.

Det er en ny rekord for samlerobjekter fra sportens verden, skriver CBS News.

Trøjen er fra sidste del af Babe Ruths karriere og blev brugt fra 1928 til 1930. Den blev solgt i forbindelse med en auktion på Yankee Stadium lørdag.

Den værdifulde trøje var et af flere klenodier, som familien til Ruth havde sat til salg. Heriblandt var også fotografier, handsker og en kuffert, som baseballspilleren brugte under en rejse til Japan i 1934.

Ruths barnebarn Linda Ruth Tosetti siger til CBS News, at en del af pengene fra salget skal gå til velgørenhed.

- Jeg ønsker bare, at folk skal have glæde af min bedstefars ting, siger Linda Ruth Tosetti.

Det er ikke første gang, at Ruths ejendele sætter rekord.

I 2005 blev den skæbnesvangre kontrakt, hvor baseballholdet Boston Red Sox i 1919 solgte den senere verdensberømte Ruth til ærkerivalerne New York Yankees, solgt for knap en million dollar på en auktion i New York.

Peter Siegel købte den fem sider lange kontakt for 996.000 dollar (over seks millioner kroner).

- Det er en af de vigtigste kulturgenstande ikke bare i baseballhistorien men i USA's historie. Det er en stor dag for New York, sagde han dengang.

Babe Ruth blev solgt for 100.000 dollar, og kontrakten ændrede begge holds historie og førte til den såkaldte 'Babe Ruth-besættelse', hvor alt gik galt for Red Sox, mens Yankees skovlede titler ind.

Først sidste år kunne Boston-fansene glæde sig over, at 86 års forbandelse var blevet brudt, da Red Sox vandt det nordamerikanske baseballmesterskab World Series.

Babe Ruth stoppede sin karriere i 1937. Han døde i 1948, 53 år gammel.

