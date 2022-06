Vild ukrainsk melding: Klar med boykot

I blandt andet international tennis har russiske og belarusiske spillere fået lov at deltage i turneringer under neutralt flag.

Det har der været bred opbakning omkring, for, som mange har sagt og skrevet, skal de forskellige udøvere ikke nødvendigvis straffes, fordi politikere og militær har invaderet Ukraine.

Men nu slår Ukraine tilbage.

I et svar på flere sociale medier siger sportsminister Vadim Gutzeit:

- Hvis sportsudøvere fra Rusland og Belarus kan deltage i konkurrencer, er ukrainske sportsudøvere klar til at blokere deres deltagelse og boykotte sådanne konkurrencer.

Det kommer bare få dage efter, hans landsmand Anhelina Kalinina på græstæppet i Berlin fik uventet hjælp af modstanderen, russiske Daria Kasatkina, der kom ilende med is, da Kalinina fik krampe.

Et optrin der straks gik verden rundt.

'Gud er deres dommer'

Men sådan noget har ikke bidt på Gutzeit.

- Russerne leder efter en mulighed for at være til stede på den internationale scene og deltage (i sportsbegivenheder, red.) under neutralt flag.

- Dette er uacceptabelt. Sportsudøvere fra disse lande kan ikke deltage i internationale turneringer under hverken deres eget flag eller neutralt, skrev han og tilføjede, at alle russiske sportsfolk, der ikke tager afstand fra konflikten indirekte bakker op om drab på ukrainere.

Selvfølgelig er det ikke noget, man har forståelse for i toppen af russisk sport.

Tatyana Navka, der er tidligere olympisk guldvinder og dobbelt verdensmester har himlet op om det i de russiske medier:

- Gud er deres dommer. Sport og politik har aldrig hængt sammen, og dem der nu forsøger at kæde dem sammen...det virker for mig som et tegn på svaghed eller en form for smerte, siger hun og afslører, at hun ikke har det mindste forstand på sport og politik.

- Hvordan det her hjælper på situationen er uklart. Og at involvere sportsfolk er meget lavt, siger hun.

Navka i selskab med blandt andre Vladimir Putin og fodboldspillerne Roman Pavlyuchenko, Igor Akinfeev og brødrene Berezutskiy i 2012. Foto: Rio Novosti/Reuters/Ritzau Scanpix

IOC-præsident Thomas Bach har udtalt, at de omfattende udelukkelser af russere og belarusere primært er for deres egen skyld og sikkerhed.

Mest opsigtsvækkende har forholdene i international tennis været. Her har de fået lov at deltage under neutralt flag. Bare ikke i Wimbledon, der er gået imod stort set alle i sporten og konsekvent har udelukket dem.

Det har medført talrige kritiske røster fra både Rusland og resten af verden.

Det førte til, at ATP og WTA valgte at annullere tildeling af ranglistepoint i turneringen.

Så sent som tirsdag bekræftede US Open, at man som French Open tillader russere og belarusere at deltage.

Spørgsmålet er så, om der kommer ukrainere.

