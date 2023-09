Vild velkomst af 60.000 tilskuere

Donald Trump fik sig noget af en velkomst, da han dukkede op til kampen mellem Iowa State University og University of Iowa

Der var klapsalver, buh-råb og høje pift.

Ja, der har, er og vil altid være delte meninger om den tidligere amerikanske præsident Donald Trump.

Og det var ikke anderledes, da han i weekenden dukkede op til det årlige rivalopgør mellem Iowa State University og University of Iowa.

Her blev den 77-årige amerikaner mødt af vidt forskellige reaktioner fra de 60.000 tilskuere, der var på plads på Jack Trice Stadium for at overvære det store opgør.

Se klippet nedenfor:

Ifølge New York Times var Donald Trump ikke den eneste toppolitiker, der var til stede på stadion.

Også Floridas guvernør, Ron DeSantis, og milliardæren Vivek Ramswamy var på plads på lægterne.

Stor sportsfan

At Donald Trump var at finde til det store opgør, kommer ikke som den største overraskelse.

Han er nemlig helt vild med sport og er ofte på plads til UFC-events og andre store begivenheder og bliver ofte mødt af store jubelbrøl, når kameraerne fanger den aldrende amerikaner.

Derudover er Donald Trump meget engageret i golf og spiller det ofte selv. Han ejer også flere baner i både Europa og USA.

