Vild video - surfer smadret af ENORM bølge

Den rutinerede surfer Tom Lowe blev tæsket godt og grundigt igennem, da han prøvede at tæmme gigantisk bølge i Portugal

Blandt surfere er Portugal kendt for gode bølger og vilde surfoplevelser, og den britiske surfer Tom Lowe har formentlig fået en på opleveren, da han kastede sig ud i Atlanterhavets bølger.

Han mødte nemlig sin overmand i form af en enorm bølge, da han tirsdag prøvede kræfter med surf-forholdene ud for Portugals kyst.

Det skriver nyhedsbureauet AP.

På en video kan man se, hvordan han kommer op og stå på sit surfbræt i toppen af den mildest talt skræmmende bølge og begynder at surfe ned.

Han når dog ikke langt, før han må se sig slået af naturens kræfter og vælter, mens bølgen begynder at knække og skyller ham godt og grundigt væk.

Og som bekendt kommer en ulykke sjældent alene, og det samme gælder bølger. Inden den ellers rutinerede surfer får padlet ud i vandet igen, rammer den næste - om muligt endnu større bølge ham nemlig.

På Instagram har han delt videoen med en enkelt ord: 'Desensitising', der er en terminologi, der bliver brugt inden for psykologien, når man gentagne gange bliver udsat for noget og begynder at respondere mindre og mindre på det.

Se Tow Lowe og hans halsbrækkende eventyr i videoen ovenfor.

Stranden Praia do Norte i Portugal, hvor uheldene skete, blev berømt for sine enorme bølger, da hawaiianske Garrett McNamara i 2011 satte satte sig på verdensrekorden for højeste surfede bølge. Den var hele 24 meter høj. Rekorden er dog blevet slået siden da.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Den britiske surfer Andrew Cotton blev tidligere på årets slået ud af en tilsvarende stor bølge og vandt en pris for årets uheld. Se det her (Video: Newsflare)

Tidligere på året satte brasilianske ?? verdenskord for højeste bølge surfet af en kvinde. Se hende tæmme den næsten 21 meter høje bølge her (Video: www.worldsurfleague.com)