Vilde scener: Hånet på grund af Ukraine-flag

Det serbiske mesterhold Røde Stjerne tabte søndagens EuroLeague-kamp 103-98 til Zalgiris, da de to hold tørnede sammen i litauiske Kaunas.

Men var resultatet belastende for storholdet fra Beograd, var det intet sammenlignet med de scener, de blev udsat for før, under og efter opgøret.

For mens FIBA-hymnen blev afspillet før kampen, holdt Zalgiris-spillerne et ’Stop War’-skilt på gul og blå baggrund op foran sig. Men Røde Stjerne-spillerne ønskede tydeligvis ikke at deltage i den protest mod Ruslands invasion. Og det blev mødt med tæsketung buhen og piften fra de omkring 15.000 tilskuere i Zalgirio Arena.

'Fuck Serbia'

I løbet af kampen fortsatte tilskuerne med at være efter serberne med tilråb som ’Fuck Serbia’ og ’Glory to Ukraine’. Ofte på litauisk dog… Og der skal ifølge litauiske medier sågar have været Nato-flag flere steder på tribunerne.

Og det faldt ikke i god serbisk jord, skal vi da lige hilse og sige.

- Skal vi spørge os selv i dag, i 2022, hvorfor man i 1999, under NATO’s aggression og drabene på tusindvis af uskyldige mennesker, mens Zalgiris-spillerne vandt denne turnering, ikke viste et banner, hvor der stod ’Stop aggressionen mod Jugoslavien’, skrev Røde Stjerne efterfølgende i en pressemeddelelse.

Efterfølgende har FIBA udtalt, at Zalgiris ikke skal regne med at se skyggen af en bøde eller løftet pegefinger som følge af ’Stop War’-skiltet.

'Vi måtte ikke røre flaget'

Ifølge det europæiske forbund er der ikke tale om en direkte konflikt med reglerne, og derfor finder man ikke ordlyden stødende.

- EuroLeague Basketball hylder ytringsfriheden for både spillere og trænere, så længe ordlyd og beskeder fremstår respektfulde, skriver FIBA til det russiske nyhedsmedie RIA.

Røde Stjernes amerikanske spiller, Aaron White, tweetede efterfølgende, at spillerne havde fået klar besked på ikke at røre det ukrainske flag.

- Hele holdet fik at vide, at vi ikke skulle røre flaget, sagde han og tilføjede, at han personligt er imod krigen i Ukraine.

Røde Stjerne meddelte flere dage inden kampen, at man ikke ville deltage i en sådan seance, fordi man som officiel repræsentant for Serbien følger landets position, der går på, at man fordømmer invasionen, men at man ikke ønsker at udføre sanktioner mod Rusland.

Du kan læse mere om forholdet mellem Serbien og Rusland her: Derfor elsker de Putin