Vilde scener: Udskældt spiller leverer den perfekte kamp

The perfect game.

Amerikanerne har deres helt egen betegnelse for det, Domingo Germán natten til torsdag leverede i New York.

Den dominikanske pitcher skulle bruge 99 pitches – kast – til at opnå, hvad der kun er sket 23 gange før i historien, der vel at mærke løber tilbage til 1880…! Det er ikke sket siden 2012.

30-årige Germán spiller for New York Yankees i Major League Baseball – den nordamerikanske liga. Og præstationen sikrede en stensikker sejr på 11-0 over Oakland Athletics.

Ni forskellige Athletics-spillere forsøgte sig – uden held.

- Det er så vildt. Når man tænker på noget så unikt i sporten, noget som så få spillere har præsteret…at gøre det i min karriere, det vil jeg vil huske resten af mit liv, sagde han på stadion efter kampen.

At det lige sker for Domingo Germán er opsigtsvækkende. Tidligere på sæsonen måtte han afsone en ti spilledages-karantæne for at have overtrådt reglerne for, hvad han havde i håndfladen under en kamp. En pitcher må gerne benytte sig af harpiks, men Germán havde et andet stof, der stred mod reglerne.

Domingo Germán med catcher Kyle Higashioka efter kampen. Foto: Stan Szeto/USA TODAY Sports/Ritzau Scanpix

Yankees-holdkammeraterne med Germán. Foto: Stan Szeto/USA TODAY Sports/Ritzau Scanpix

Og hvad er en perfekt kamp så?

Jo, det kræver, at pitcheren gennemfører minimum ni innings, uden en eneste batter (ham der skal ramme bolden hos modstanderen) når så meget som en eneste base. På nogen som helst måde.

Det var fjerde gang i historien, en Yankees-spiller præsterede dette efter Don Larsen (1956), David Wells (1998) og David Cone (1999). Og dermed er holdet indehaver af rekorden for flest perfect games i ligaen.