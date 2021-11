Vingegaard og Rindom dyster mod håndboldherrer om pris

15 atleter eller hold dyster om at blive kåret til Årets Sportsnavn. Der blev afsløret fem nominerede i sidste uge, og nu er der offentliggjort yderligere fem.

De fem nyeste nominerede er cykelrytteren Jonas Vingegaard, sejleren Anne-Marie Rindom, skytten Jesper Hansen, herrelandsholdet i håndbold samt banelandsholdet i 4000 meter holdforfølgelsesløb.

Det er Danmarks Idrætsforbund (DIF) og Team Danmark, som står bag kåringen.

Jonas Vingegaard viste storform i 2021 ved blandt andet at slutte som samlet nummer to i Tour de France.

Anne-Marie Rindom vandt OL-guld i laser radial i Tokyo, og skeetskytten Jesper Hansen snuppede OL-sølv.

Herrelandsholdet i håndbold vandt både VM-guld og OL-sølv i 2021, mens banelandsholdet i 4000 meter holdforfølgelsesløb snuppede OL-sølv.

Enorm mangfoldighed

Hans Natorp, der er formand i DIF og med i dommerkomitéen, siger:

- Når øjnene glider ned over listen med de første ti navne, der er nomineret til Årets Sportsnavn 2021, er det fantastisk at se, at Dannebrog kommer helt til tops ved de allerstørste sportsbegivenheder i verden.

- De ti første nominerede repræsenterer otte specialforbund, hvilket viser en enorm mangfoldighed i dansk eliteidræt. Det skal vi være stolte over i Danmark, lyder det fra Hans Natorp.

Blandt de indtil videre ti nominerede figurerer også dressurrytteren Tobias Thorning Jørgensen, der vandt to guldmedaljer ved para-OL.

Derudover er det mandlige fodboldlandshold, badmintonspilleren Viktor Axelsen, kajakroeren Emma Aastrand samt banecykelparret Julie Leth og Amalie Dideriksen nomineret.

Vinderen bliver udråbt ved sportsgallaen Sport 2021 i Herning 8. januar. Sidste år var det banelandsholdet i 4000 meter holdforfølgelsesløb, som løb med prisen.