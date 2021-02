VM-favorit med opsigtsvækkende taktik

Et holdløb i hurtigløb på skøjter bliver traditionelt udført med samme taktik som et holdløb i banecykling. De tre løbere skiftes til at tage føringer på de otte omgange, og alle skift undervejs sker i kurverne.

Men sådan er det ikke længere.

For Norge har længe øvet sig på en noget speciel teknik, og ved World Cup-afdelingen i hollandske Heerenveen i weekenden demonstrerede trioen Allan Dahl Johansson, Hallgeir Engebråten og Sverre Lunde, at den kan være vejen frem.

Norge vandt i ny banerekord, fordi de tre skøjteløbere ikke spildte tid med at bytte plads undervejs. I stedet indtog de faste positioner og skubbede hinanden undervejs mod sejren.

Ikke lige noget, den hollandske hurtigløbs-konge Sven Kramer brød sig om.

– Det er ikke det bedste hold, der vinder, men det som skubber bedst. Det er irriterende. Men så længe det er tilladt, må vi forholde os til det, siger Sven Kramer.

Blandingstaktik

Et normalt skift koster tid, da trioen pludselig ikke er så langt fremme, når forreste mand slår ud. Omvendt er det heller ikke optimalt at skubbe en holdkammerat. Derfor praktiserer flere hold en blandingstaktik, hvor de ikke skifter så ofte og skubber for resten.

I Norge er de all-in på skubning, og landstræner Bjarne Rykkje mener, at hans trio, der begyndte at køre sammen sidste år, har mere at hente på banen, hvor de på fredag skal køre om VM-medaljer.

- Vi var ret dårlige sidste år. Der så vi, at USA gjorde det, men også at vores dårligste løber var bedre end deres bedste. Så jeg vurderede, der der måtte være noget der.

- Vi øver det ret meget. Næsten hver træning med at ligge lige bag hinanden og ofte med skubning. Men vi har fortsat noget at hente. Vi er der ikke helt endnu, forklarer Bjarne Rykkje til VG.

Også de norske kvinder praktiserede skubbe-teknikken i Heerenveen og blev overraskende nummer tre.

VM i hurtigløb på skøjter starter torsdag 11. februar og bliver afviklet til søndag 14. februar. Holdløbet for både herrer og kvinder bliver afviklet på fredag.

De norske kvinder har også succes med at skubbe bagpå. Foto: Douwe Bijlsma/BSR Agency/Getty Images

