VM-favorit tvunget til at trække sig

Den hollandske dartspiller Michael van Gerwen kommer ikke til at vinde karrierens fjerde verdensmesterskab i år.

Han er nemlig blevet smittet med coronavirus og har derfor trukket sig fra VM få timer inden sit opgør mod engelske Chris Dobey.

Det oplyser forbundet Professional Darts Corporations (PDC), som arrangerer VM, på sin hjemmeside.

Chris Dobey indløser dermed billet til ottendedelsfinalen i London uden kamp.

Michael van Gerwen afslutter på den måde et år, der ikke just har været nogen stor oplevelse for hollænderen, der fra januar 2014 til januar 2021 lå på verdensranglistens førsteplads.

Han har således ikke vundet en eneste stor turnering i 2021 og er dumpet ned på verdensranglistens tredjeplads.

En enkelt sejr har han dog fået. Det skete i København i september, da han vandt den mindre turnering Nordic Darts Masters i Forum. Ved den lejlighed brød han ud i forløsende gråd.

Michael van Gerwen har tre gange tidligere i karrieren kunnet kalde sig verdensmester. Han vandt således VM i 2014, 2017 og 2019.

Årets udgave af VM i dart afsluttes 3. januar.

Walisiske Gerwyn Price, som er nummer et på verdensranglisten, er topseedet og desuden forsvarende verdensmester. Han slog skotske Gary Anderson i finalen ved det seneste VM.