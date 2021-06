VM-sølvvinder i chok efter OL-udtagelse

Storbritanniens gymnastikhold til OL i Tokyo bliver uden Becky Downie.

Den 29-årige stjerne havde ellers leveret fremragende resultater i udtagelsesstævnet, men udtagelseskomiteen har valgt at se bort fra hende.

Ifølge det britiske gymnastikforbund er det logisk, fordi man helst vil sammensætte et slagkraftigt mandskab til holdkonkurrencen, og hér er Downie ikke det mest oplagte valg.

En anden forklaring er, at det er konsekvensen af hendes kritiske udtalelser om forholdene i og omkring landsholdet, som hun og søsteren Ellie, der også er på landsholdet, kom med sidste år.

Harske udtalelser om frygt og misbrug i årevis, der ikke knytter sig til en enkelt træner – men selve forbundet og de vilkår, gymnasterne har trænet under.

Becky Downie (til venstre) med sin søster Ellie i 2016. Foto: Hannah McKay/Reuters/Ritzau Scanpix

Det har fået organisationen Gymnasts for Change til at reagere. Skarpt.

- Vi er ofte bekymrede over, at gymnastikforbundet prioriterer podieplaceringer over mennesker, men det er svært ikke at antage, at deres begrundelse for effektivt at stoppe Becky Downies karriere er en tydelig advarsel til dem, der kunne få lyst til at udtale sig i fremtiden, skriver de i en udtalelse.

Becky Downie deltog ved OL i både 2008 og 2016. Hun er dobbelt europamester og VM-sølvvinder i forskudt barre. Og så var hun bedste gymnast i netop den disciplin ved udtagelsesstævnet.

Forbundet understreger, at det for dem har handlet om at få gymnaster med, der kan gøre sig gældende i alle fire discipliner, der indgår i holdkampen. Ikke specialister i én disciplin - som Downie.

Downie ved OL i Rio de Janeiro. Foto: Rebecca Blackwell/AP/Ritzau Scanpix

Nicole Hibbert, Elizabeth Tweddle, Rebecca Downie, Niamh Rippin og Jocelyn Hunt vandt sølv i holddiscplinen ved EM i 2010. Dengang var Downie dygtig nok til en holdkonkurrence. Foto: Alastair Grant/AP/Ritzau Scanpix

Downie under VM i 2019 i Stuttgart, hvor hun vandt sølv i forskudt barre. Foto: Amy Sanderson/AP/Ritzau Scanpix

Man er ikke vraget, fordi man har stillet sig skeptisk overfor forbundets metoder, understreger de.

- Vi har aldrig lagt skjul på overfor gymnasterne, at ingen, der har stillet spørgsmålstegn ville se deres muligheder være påvirket af det. Vi er overbeviste om, at de, der har udtaget gymnaster, har truffet beslutningerne alene baseret på resultater – og repræsentanter fra den britiske OL-delegation samt British Athletes Commission har været med som observatører for at sikre, at alt er gået ordentligt til, siger en talsmand ifølge Sky Sports.

Becky Downie er mildest talt i chok.

- Lige siden jeg var en lille pige, har det at vinde en OL-medalje været min drøm. Jeg har ikke ord for, hvordan det føles end ikke at få muligheden for at prøve, siger Becky Downie.

- Det sidste år har været utrolig svært, men den sidste måned har været helt umulig at forudsige. Nu er ikke det rette tidspunkt, men jeg har så mange spørgsmål. Det mest presserende er dog, hvorfor jeg fik mulighed for en ekstra udtagelsesmulighed under så svære vilkår…, siger hun.

End ikke blandt reserverne

Hun refererer til udtagelsesstævnet i maj, der blev rykket alene for hendes skyld, fordi hendes bror pludselig døde kort inden det oprindelige stævne. Forbundet mente simpelthen, at hun skulle have en fair chance for at blive udtaget...

Becky Downie leverede så fine resultater (hun var bedste gymnast i de forskudte barrer), at det syntes oplagt at inkludere hende i OL-holdet.

Men sådan er det ikke blevet. Heller ikke blandt de tre reserver er der fundet plads til hende.

Hun debuterede for Storbritannien helt tilbage i 2006 og havde egentlig besluttet sig for at stoppe i forbindelse med en ankelskade i 2018. Men da hun var klar igen, besluttede hun sig for at gå efter legene i Tokyo.

- Jeg er stadig ikke klar over, hvad der skal ske i fremtiden, men jeg elsker fortsat sporten, og jeg er virkelig i mit livs form, siger hun og tilføjer:

- Jeg ved dog, at jeg ikke har lyst til at stoppe på den her måde, siger hun.