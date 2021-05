Voldsom ulykke: Guldhelt fløjet på hospitalet

Den norske skøjtestjerne Sverre Lunde Pedersen er fragtet til hospitalet efter et voldsomt uheld under cykeltræning. Den 28-årige OL- og VM-guldvinder er ved bevidsthed

En af norges største sportsstjerner, skøjteløberen Sverre Lunde Pedersen, er fragtet med helikopter til hospitalet efter et styrt på cykel under en træningstur.

Det oplyser Norges Skøjteforbund i en pressemeddelelse.

Her fremgår det, at ulykken fandt sted torsdag eftermiddag ved byen Dølemo i den sydlige Norge, men at omfanget af skaderne endnu er ukendt. Ingen andre var involveret i uheldet, lyder det.

Sverre Lunde Pedersens imponerende CV tæller adskillige store triumfer, heriblandt VM- og OL-guld ligesom han har talrige World Cup-sejre i løbet af karrieren.

Den 28-årige skøjetløbers uheld har af samme grund ryddet forsiderne hos flere af de store norske medier, heriblandt VG og Dagbladet.

Sverre Lunde Pedersen har væltet sig i succes på isen gennem sin lange karriere. Her ses han under præmieoverrakelsen ved VM i Inzell 2019. Foto: Matthias Schrader/Ritzau Scanpix

Generalsekretær hos Norges Skøjteforbund, Håkan Dahl, fortæller til VG, at man lige nu afventer opdateringer fra hospialet, men oplyser samtidig, at Lunde Pedersen er ved bevidsthed. Akkurat som han var det, da ulykken indtraf.

- Det er ikke noget kritisk. Vi ved ikke helt skadesomfanget endnu, siger Dahl.

Det er ikke første gang at den højtprofilerede stjerne kommer galt afsted på landevejen.

I 2019 røg han også i asfalten under en træningstur i tyske Inzell med holdkammeraten Simen Spieler Nilsen. Dengang måtte begge ligledes fragtes til sygehuset.