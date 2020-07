Voldsomme billeder: Her går det helt galt

En baseball vejer i omegnen af 150 gram, og dens hvide læder gør den hård som et ondt år.

Det er ikke usandsynligt, at den kan sendes af sted med 170-180 kilometer i timen.

Prøv så at forestille dig, at du får den lige i masken fra godt og vel 18 meters afstand.

Når du læser det her, er det sandsynligt, at japanske Masahiro Tanaka er i færd med at undersøge, om der er flere smertestillende piller tilbage i æsken.

Han oplevede fredag, hvordan det føles at blive udsat for ovenstående.

Bolden ramte ham på siden af hovedet, og han faldt omgående til jorden, mens han tog sig til hovedet.

Masahiro Tanaka was hit in the head with a line drive from the bat of Giancarlo Stanton during a simulated game.pic.twitter.com/biProHbgeK — Yankees Videos (@snyyankees) July 4, 2020

Det samme gjorde Giancarlo Stanton, der var manden, der havde ramt ham samt hans kollegaer på Yankees Stadium i New York-bydelen Bronx. De vidste omgående, at den var gal.

Selvfølgelig var de det. De havde set, hvordan bolden havde forladt Tanakas hånd, hvordan Stanton havde truffet den sekundet senere, og hvordan den i perfekt lige linje tordnede tilbage og ramte Tanaka.

I fem minutter blev han tilset på banen, inden det lykkedes ham at rejse sig ved gode kollegaers hjælp og blive eskorteret ud af det legendariske stadion og direkte til NewYork-Presbyterian Hospital.

Her konstaterede lægerne en mild hjernerystelse og sendte ham hjem et døgns tid senere, efter han havde været igennem en række tests.

En mild hjernerystelse…

Umiddelbart synes det at være billigt sluppet!

Manager Aaron Boone konstaterede tørt, at Yankees havde undsluppet en kugle – med reference til 31-årige Tanakas held i uheld.

- Han ankom omkring frokosttid og var i godt humør. Han havde fået en god nats søvn, stadig med masser af appetit. Nu tager vi det dag for dag, men forhåbentlig tager det ikke alt for lang tid. Han har stort set været fri for symptomer, siden han ankom til hospitalet, siger Boone.

Holdkammeraten Brett Gardner kalder det ‘very scary’, men:

- Når vi laver, hvad vi laver, er det næsten umuligt at undgå. Vi har set ham gå rundt herude, efter han kom tilbage, og det er svært at se, at det skulle være sket for ham. Jeg håber bare, han er klar igen, siger han.

Major League Baseball har som så meget andet været sat på stand by i år, men 1. juli kunne spillerne vende retur til deres hold og genoptage træningen. Sæsonen ventes genoptaget 23. juli.