Voldsomme billeder - spillere angrebet af vilde bier

Det gode vejr bringer mange ting med sig, og specielt naturen får lov at udfolde sig, når varmegraderne stiger.

I VM-kampen mellem Sydafrika og Sri Lanka på Riverside Stadium i det nordøstlige England, var der en stor bisværm, der indtog banen og angreb spillerne.

Bisværmen fik hurtigt de to holds spillere til at lægge sig fladt ned på banen og afbryde kampen.

Ekstra Bladet har spurgt, hvad der er bedst at gøre, når vi i sommerperioden støder på de nysgerrige bier.

- Det er bedst at lægge sig ned. Og det er det, fordi de trusler, som bierne oprindeligt har, de bevæger sig oppe i luften, hvorimod det, der ligger på jorden, ikke er en trussel, siger lektor Annette Bruun Jensen fra Institut for Plante- og Miljøvidenskab på Københavns Universitet.

- Hvis der er vand, så kan man også kaste sig ned i det. Eller rulle sig i græsset. Jeg er lidt overrasket over, at det er sket i England, men i det sydlige USA er det mere normalt, at afrikaniserede honningbier er mere aggressive. De europæiske er normalt mere rolige, fortæller eksperten.

Bi-angreb er pudsigt nok heller ikke et helt ukendt fænomen for lige netop disse to hold, da det samme skete for to år siden i de to holds indbyrdes møde.

Tilbage i 2017 afbrød en bisværm således også cricket-kampen, der dengang foregik i sydafrikanske Johannesburg. Her blev kampen sat på pause i over en time.

Dette års VM-brag mellem Sydafrika og Sri Lanka blev siden spillet færdig med Sydafrika som vinder. VM blev indledt 30. maj og foregår frem til 14. juli. Foreløbig er England, Australien og Indien klar til semifinalerne, mens New Zealand og Pakistan kæmper om den sidste plads.

