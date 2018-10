Volley-legende stopper efter 28 år

En epoke er slut, efter at Mikael Trolle har valgt at sige farvel til Volleyball Danmark.

Han har virket i forbundet i 28 år, men torsdag meddelte Volleyball Danmark, at landstræneren for det danske herrelandshold samt sportsdirektøren i forbundet har besluttet at stoppe.

- Jeg har været utrolig glad for mine mange år i Volleyball Danmark.

- Det har været en tid med store oplevelser og professionelle udfordringer. Det er dog blevet tid til et sæsonskifte både for mig personligt såvel som for Volleyball Danmark, siger Mikael Trolle i pressemeddelelsen.

