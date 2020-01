Wada sender sag om russisk dopingstraf til CAS

Det Internationale Antidopingagentur (Wada) har sendt sagen om Ruslands karantæne til Den Internationale Sportsdomstol (CAS).

9. december blev Rusland udelukket fra store internationale sportsbegivenheder i fire år for at have manipuleret med dopingdata, der blev sendt til Wada fra et laboratorie i Moskva.

Rusland erklærede sig uenig i afgørelsen og sendte et klagebrev. Det betød, at Wada ifølge proceduren skulle indberette sagen til CAS, hvilket altså nu er sket.

Allerede i 2015 konkluderede en rapport, at der er foregået statsstøttet dopingsnyd i Rusland. Det medførte blandt andet, at en lang række russiske atleter blev udelukket fra at deltage ved OL i Rio de Janeiro året efter.

Siden blev Rusland udelukket fra vinter-OL i Pyeongchang. 169 russiske atleter fik dog lov at stille op til legene under neutralt flag.

Hvis den nye karantæne fastholdes, betyder den, at Rusland ikke vil få lov til at deltage som nation ved sommerens OL i Tokyo og vinter-OL i 2022 i Beijing.

Russiske atleter, der kan bevise deres uskyld - blandt andet ved ikke at have været en del af dopingprogrammet - må deltage i store idrætsevents som OL. Men de skal konkurrere under neutralt flag.

I slutningen af december udtrykte chefen for Ruslands Olympiske Komité, Stanislav Pozdnyakov, imidlertid optimisme om landets officielle OL-deltagelse.

- Ruslands Olympiske Komité er et fuldgyldigt medlem af den olympiske bevægelse, sagde han.

- Derfor har vi al grund til at tro, at vi skal sammensætte et hold til Tokyo, og vi vil gøre alt, der står i vores magt, for, at holdet kommer til at optræde i de russiske farver.

