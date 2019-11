WADA vælger ung polak som næste præsident

Den blot 35-årige polak Witold Banka bliver næste præsident for Det Internationale Antidopingagentur (WADA).

Banka blev officielt godkendt torsdag på Wadas kongres i Katowice. Han afløser 77-årige Craig Reedie og tiltræder 1. januar.

Dopingbekæmpernes kommende førstemand er lige nu minister for turisme og sport i Polen og har lovet at forsøge at udrydde doping i international sport.

Allerede i maj blev Witold Banka udnævnt som WADA's kommende præsidentkandidat, og torsdagens valg var mest en formalitet.

Den nye præsident tiltræder på et tidspunkt, hvor sportsverdenen er viklet ind i den langstrakte russiske dopingaffære, der nu har varet i mere end fire år.

- Vi har alle den samme målsætning, nemlig at gøre sporten ren og skabe et fair miljø, siger Banka ifølge nyhedsbureauet Reuters.

- Jeg lover at forsøge at bygge bro til alle interessenter. Jeg er sikker på, at vi sammen kan gøre antidopingsystemet stærkere, lyder det fra den nyvalgte præsident.

Witold Banka har en fortid som atletikudøver og var blandt andet med på Polens stafetlandshold på 4 x 400 meter.

