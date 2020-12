Wrestling-legende død

En af wrestlingsportens allerstørste er gået bort. Pat Patterson, der blev den første Intercontinental Champion nogensinde i WWF (nu WWE) døde onsdag efter et kræftforløb. Han blev 79 år.

Pat Patterson, der var født Pierre Clermont, var fransk-canadier, der trods meget begrænsede engelskkundskaber tog til USA for at forfølge en karriere som wrestler.

Her tørnede han ud for legendariske promotorer som Eddie Graham, Verne Gagne, og han havde en overgang stor succes i tag teamet The Blonde Bombers, hvor han dannede duo med Ray Stevens.

I 1979 blev han lokket til WWF af Vince McMahon Sr., og han blev kort efter den første indehaver af titlen som Intercontinental Champion.

Efter at have trukket sig tilbage som aktiv udøver blev han ekspertkommentator for WWF - den meget vigtige funktion som 'color commentary', og han begyndte også at arbejde som agent og senere som kreativ direktør i firmaet, hvor han stod for planlægningen af et hav af kampe.

Patterson var endvidere den første homoseksuelle wrestler, hvilket han ikke lagde skjul på. Men alligevel var det ikke noget, der åbenlyst blev skiltet med før ganske få år inden hans død.

Han blev indlemmet i WWE's Hall of Fame i 1996, og han arbejdede for WWE helt frem til sin død, der naturligvis skabte stor sorg i wrestling-verdenen.

Vi har samlet en buket af hilsnerne herunder:

